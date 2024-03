Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Διαρρήκτες “έφυγαν” μαζί με το χρηματοκιβώτιο

Θύμα διάρρηξης από αγνώστους έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 50χρονος στο Παλαιό Φάληρο.

Οι διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό της οικείας που βρίσκεται επί της Αθανασιάδου Ήβης, σε απροσδιόριστη χρονική στιγμή.

Αφού ερεύνησαν τους χώρους, εντόπισαν ένα πακτωμένο χρηματοκιβώτιο, μέσα στο οποίο ο 50χρονος είχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα.

Η διάρρηξη διαπιστώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι της Πέμπτης και ο 50χρονος το κατήγγειλε στο τμήμα ασφαλείας της περιοχής.

