Αθλητικά

Ντάνι Άλβες: Δεν θα πληρώσει την εγγύησή του ο πατέρας του Νεϊμάρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση αποφυλάκισης του Βραζιλιάνου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή. Τι άλλαξε με την οικογένεια του Νεϊμάρ.

-

Μπορεί το δικαστήριο της Βαρκελώνης να αποφάσισε την αποφυλάκιση του Ντάνι Άλβες με εγγύηση ενός εκατομμύριου ευρώ, αλλά αυτή την στιγμή ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος άσος βρίσκεται στον… αέρα, καθώς δεν θα την καλύψει οικονομικά ο πατέρας του Νεϊμάρ, όπως ανέφεραν τα αρχικά ρεπορτάζ.

Με ανάρτησή του, ξεκαθάρισε τα εξής:

«Όπως όλοι γνωρίζουν, στην αρχή βοήθησα τον Ντάνι Άλβες, χωρίς να έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε δίκη. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα, αφού η ισπανική Δικαιοσύνη έχει ήδη αποφασίσει να καταδικάσει τον Ντάνι Άλβες.

Υπάρχουν εικασίες και προσπάθειες να συσχετιστεί το όνομά μου και το όνομα του γιου μου με ένα θέμα που δεν μας αφορά πλέον. Ελπίζω ότι ο Ντάνιελ θα βρει, μαζί με τη δική του οικογένεια, όλες τις απαντήσεις που ψάχνετε.

Για εμάς, για την οικογένειά μου, το θέμα έχει τελειώσει. Και αυτό είναι όλο».

Ειδήσεις σήμερα:

Euroleague - Παναθηναϊκός: Κρίσιμο ματς με την Μπαρτσελόνα

Κέρκυρα: Σεισμός νότια των Οθωνών

Κατώτατος μισθός: Η πρόταση της Μιχαηλίδου για την αύξηση από 1ης Απριλίου