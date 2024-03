Κόσμος

Γάζα - Αλ Σίφα: Συλλήψεις εκατοντάδων Παλαιστινίων στο νοσοκομείο

Τα ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας τα ξημερώματα της Δευτέρα και έκτοτε επιχειρούν μέσα στο συγκρότημα της ιατρικής δομής

Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν συλλάβει εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, περιλαμβανομένου ενός αριθμού αξιωματούχων ασφαλείας και στρατιωτικών διοικητών των οργανώσεων αυτών, στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στο κεντρικό νοσοκομείο της Γάζας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Τα ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας τα ξημερώματα της Δευτέρα και έκτοτε επιχειρούν μέσα στο συγκρότημα της ιατρικής δομής, το οποίο, όπως καταγγέλλει ο ισραηλινός στρατός, συνδέεται με δίκτυο τούνελ το οποίο Παλαιστίνιοι μαχητές χρησιμοποιούν ως βάση.

Σύμφωνα με τον υποναύαρχο Ντάνιελ Χαγκάρι, τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν σκοτώσει εκατοντάδες μαχητές και έχουν συλλάβει περισσότερους από 500 υπόπτους, περιλαμβανομένων 358 μελών των παλαιστινιακών οργανώσεων Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ, ο μεγαλύτερος αριθμός από την έναρξη του πολέμου πριν σχεδόν έξι μήνες.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σημείωσε ότι μονάδες των ειδικών δυνάμεων χρησιμοποίησαν “τακτικές εξαπάτησης” για να αιφνιδιάσουν τους μαχητές και επέφεραν σοβαρό πλήγμα στη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τρεις υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί διοικητές του Ισλαμικού Τζιχάντ και δύο αξιωματούχοι της Χαμάς υπεύθυνοι για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη καθώς και άλλα στελέχη της οργάνωσης αρμόδια για την εσωτερική ασφάλεια.

“Όσοι δεν παραδόθηκαν στις δυνάμεις μας, πολέμησαν εναντίον των δυνάμεών μας και εξουδετερώθηκαν”, διευκρίνισε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων χθες Πέμπτη ο Χαγκάρι. Προς το παρόν η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Το νοσοκομείο αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας πριν το ξέσπασμα του πολέμου, είναι τώρα μία από τις λίγες υγειονομικές δομές που λειτουργούν εν μέρει στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ εκεί έχουν βρει καταφύγιο και εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Το Ισραήλ αντιμετώπισε σφοδρές επικρίσεις τον Νοέμβριο όταν τα στρατεύματά του πραγματοποίησαν μια πρώτη επιδρομή στο ίδιο νοσοκομείο. Τότε τα ισραηλινά στρατεύματα είχαν ανακοινώσει ότι εντόπισαν κάτω από το αλ Σίφα τούνελ τα οποία χρησιμοποιούνταν ως κέντρα ελέγχου και διοίκησης της Χαμάς.

Η Χαμάς και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείο διαψεύδουν ότι χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς ή ότι εκεί κρύβονται μαχητές.

Τις τελευταίες ημέρες εκπρόσωποι της Χαμάς έχουν επισημάνει ότι οι νεκροί που έχουν ανακοινώσει οι ισραηλινές δυνάμεις κατά τις επιχειρήσεις τους στο αλ Σίφα δεν ήταν μαχητές, αλλά ασθενείς και εκτοπισμένοι που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, ενώ κατηγόρησαν το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου.

