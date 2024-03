Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Αντιφατικό το τριήμερο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

-

Για αντιφατικές ημέρες για όλα τα ζώδια μίλησε η Λίτσα Πατέρα, την Παρασκευή, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Ο Άρης μπαίνει στους Ιχθύες και αυτό σημαίνει ότι εξελίσσονται καταστάσεις και στο πολεμικό μέτωπο και γενικότερα στην ζωή μας».

Η Λίτσα Πατέρα συνέχισε λέγοντας ότι «Έχουμε την έκλειψη στον Ζυγό και πρέπει να δώσουμε προσοχή στις σχέσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παράλληλα, όπως είπε η αστρολόγος, «έχουμε μια Αφροδίτη που παίρνει αποφάσεις που είναι “ή παντρεύομαι ή κάνω μια σχέση”».

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Πέθανε η Τζωρτζίνα και πήγαινε σε χαρτορίχτρες

Τέλη κυκλοφορίας: Τι αλλάζει από το 2025

Ανήλικος έφτιαξε deepfake porno με συμμαθήτριά του για να της πάρει την... σημαία στην παρέλαση