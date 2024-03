Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Πέθανε η Τζωρτζίνα και πήγαινε σε χαρτορίχτρες

Σε εξέλιξη ταυτόχρονα οι 2 δίκες για τους θανάτους της Τζωρτζίνας, της Μαλένας και της Ίριδας. Το αίτημα για μέτρα προστασίας που υπέβαλλε ο Μάνος Δακαλάκης

Με τις δυο δίκες που εκκρεμούν σε βάρος της για τους θανάτους των τριών παιδιών της να εξελίσσονται ταυτόχρονα σε διπλανές αίθουσες, η Ρούλα Πισπιρίγκου επέλεξε να βρεθεί στη δίκη για το θάνατο της Τζωρτζίνας όπου αγορεύει ο συνήγορος της Αλέξης Κούγιας, αφήνοντας το Μάνο Δασκαλάκη να καταθέτει χωρίς την παρουσία της στην διπλανή αίθουσα.

Με την έναρξη της δίκης για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας Δασκαλάκη, η συνήγορος του πατέρα των παιδιών υπέβαλλε αίτημα προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας υπέρ του Μάνου Δασκαλάκη μετά το επεισόδιο με την κατηγορούμενη στην προηγούμενη συνεδρίαση.

«Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός με μια αήθη επίθεση από την κατηγορούμενη προς τον κ. Δασκαλάκη. Τη σταμάτησαν από το να χιμήξει στον μάρτυρα και ζητούμε να ληφθούν μέτρα από το δικαστήριο σας προκειμένου να διασφαλιστεί η ψυχική και σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων που έρχονται εδώ» ανέφερε η συνήγορος του Μάνου Δασκαλάκη με την πρόεδρο να απαντά πως εντός της αίθουσας είναι αυτονόητη η προστασία. «Εκτός θα πρέπει να ρυθμιστεί από τη συνοδεία, σε κάθε περίπτωση θα μεριμνήσουμε» συμπλήρωσε.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την εξέταση του Μάνου Δασκαλάκη από την πρόεδρο του δικαστηρίου που υπέβαλλε συμπληρωματικές ερωτήσεις, έπειτα από απορίες που δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Πρόεδρος: Η δερματίτιδα στην Ίριδα ποτέ διαπιστώθηκε;

Μάρτυρας: Δέκα ημέρες πριν και πήγαμε στην παιδίατρο και μας έδωσε αλοιφή.

Πρόεδρος: Είπατε μια ημέρα πριν το θάνατο της Ίριδας δεν μιλήσατε με την κατηγορούμενη αλλά φαίνεται να έχετε μιλήσει 51 δευτερόλεπτα και μετά έγινε κλήση στο 166. Τι είπατε στο τηλεφώνημα; Ενημερωθήκατε για το παιδί.

Μάρτυρας: Όχι δεν μου είπε κάτι. Υπήρχε ένταση σίγουρα. Ήταν εκείνες οι ημέρες που ήταν το κλίμα έντονο.

Πρόεδρος: Είδατε αν ήταν νωπά το μαξιλάρι ή το κατωσέντονο;

Μάρτυρας: Όχι δεν ήταν.

Ερωτήσεις από εισαγγελέα

Τη σκυτάλη της εξέτασης του μάρτυρα πήρε η εισαγγελέας της έδρας, που αρχικά ρώτησε τον Μάνο Δασκαλάκη, αν υπήρχε περίπτωση το μωρό (Ίριδα) να κοιμάται 12 ώρες χωρίς να ελεγχθεί από κανέναν με τον μάρτυρα να απαντά πως αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. «Το ελέγχαμε. Αρχικά σίγουρα εγώ όταν επέστρεφα από τη δουλειά έμπαινα στο δωμάτιο, αλλά και η κατηγορούμενη».

Εισαγγελέας: Το περίφημο πανάκι γιατί το δίνατε στο παιδί; Επειδή είπατε αρχικά ότι το δίνατε για να παίζει και δεν το απλώνατε.

Μάρτυρας: Αρχικά για να παίζει, ήταν το παιχνίδι του.

Εισαγγελέας: Η ιατροδικαστής Τσιώλα στην πρωτη της κατάθεση λέει ότι βρέθηκε αίμα στο πανάκι μπορεί να είναι από το πνευμονικό οίδημα του παιδιού, επειδή το πανάκι ήταν κάτω από το κεφάλι, άρα το δίνατε για να παίζει ή το βάζετε δίπλα;

Μάρτυρας: Το βράδυ το βάζαμε δίπλα στο μαξιλάρι.

Εισαγγελέας: Αν η κατηγορουμένη έβαλε το πανάκι στο στόμα του παιδιού για να το σκοτώσει, γιατί το άφησε εκεί; Εύλογο το ερώτημα;

Μάρτυρας: Εύλογο.

Εισαγγελέας: Μπορούσε να δει τις κηλίδες; Τι συνθήκες επικρατούσαν;

Μάρτυρας: Ήταν σκοτάδι, υπήρχε ένα μικρό φωτάκι, αλλά ήταν κλειστά τα παντζούρια και ήταν σκοτεινά.

Εισαγγελέας: Το πανάκι εκεί που βρέθηκε μπορούσε να έχει μετακινηθεί από το παιδί; Κι αν όχι τι έγινε;

Μάρτυρας: Θα κάνω εικασία. Ήταν σκοτάδι κι όταν η Δήμητρα σήκωσε το παιδί από την κούνια τράβηξε τα παπλώματα για να το ξεσκεπάσει. Μπορεί να έπεσε εκεί το πανάκι και να μη το είδε κανείς.

Πρόεδρος: Βέβαια το δεδομένο είναι ότι η Δήμητρα Πισπιρίγκου έχει καταθέσει ότι το παιδί ήταν ξεσκέπαστο. Άρα με αυτό το δεδομένο να απαντάτε.

Η εισαγγελέας επέμεινε σε ερωτήσεις για το πανάκι με τις κηλίδες αίματος που βρέθηκε στην κούνια της Ίριδας, ενώ ζήτησε να μάθει την ψυχολογική κατάσταση της κατηγορούμενης. «Την ημέρα του θανάτου της Ίριδας ήταν πολλά άτομα στο σπίτι. Δεν ήταν όλη την ημέρα στα πατώματα. Υπήρχαν ώρες που ξέσπαγε. Οι ημέρες που έμεινα στο σπίτι ήταν για αποκατάσταση σχέσεων. Έμαθα ότι έπαιρνε τη θεία μου και της έλεγε να με πείσουν να μείνω στο σπίτι και η θεία μου της έλεγε "έχεις χάσει ένα παιδί, μη κοιτάς το Μάνο". Αυτά τα έμαθα μετά τη σύλληψη» ανέφερε.

Σε ερώτηση της εισαγγελέως σχετικά με τον ισχυρισμό του μάρτυρα ότι η κατηγορούμενη είχε «εμμονική ζήλεια» μαζί του, εκείνος απάντησε: «Έβγαινα με φίλους και μου κρατούσε μούτρα. Κοιτούσε το κινητό μου, με ρωτούσε με ποιους ήμουν και τι έκανα σε τέτοιο βαθμό που δεν ήθελα να ξαναβγώ. Τώρα τι άλλο να σας πω; Ότι είχε πεθάνει η Τζωρτιζίνα και εκείνη πήγαινε σε χαρτορίχτρες και ζητούσε να μάθει για εμένα;».

