Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Τι αλλάζει από το 2025

Ειδική ομάδα προχωρά στην αναμόρφωση όλου του πλαισίου για τον υπολογισμό και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο της οποίας θα είναι, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση, η αναμόρφωση και επικαιροποίηση του πλαισίου των τελών κυκλοφορίας των ΕΙΧ, η διατύπωση απόψεων σχετικά με κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, η επεξεργασία και μελέτη των νέων τεχνολογικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών εξελίξεων καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων διαμόρφωσης του κόστους των τελών.

Η ομάδα εργασίας θα επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια κοστολόγησης και θα υποβάλλει προτάσεις αναμόρφωσης των τελών κυκλοφορίας.

Επίσης θα μελετήσει τα συστήματα τελών κυκλοφορίας οχημάτων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και θα παρουσιάσει ένα πρώτο σχέδιο προτάσεων τον Σεπτέμβριο.

Όπως ορίζεται στην απόφαση η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν προκύπτουν επείγοντα θέματα, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων ή και εκτός αυτού, σε κάθε δε περίπτωση εντός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κτίριο όπου στεγάζεται το Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή μέσω τηλεδιάσκεψης, η δε διάρκεια της ορίζεται έως την ολοκλήρωση του έργου της.

Στο μεταξύ, τον επόμενο μήνα αναμένεται να έρθουν τα τέλη με τον μήνα, κάτι που σημαίνει ότι όσοι είχαν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία θα έχουν τη δυνατότητα να τα θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία καταβάλλοντας μειωμένα τέλη. Η σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και να προβλέπει την αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας, ανάλογα με το διάστημα που ο ιδιοκτήτης θέλει να θέσει το όχημά του σε κυκλοφορία. Δηλαδή εάν θέλει να το πράξει για έναν μήνα, θα καταβάλλει το 1/12 του προβλεπόμενου ποσού, εάν είναι για δύο μήνες τα 2/12 και ούτω καθεξής.

