Πάτρα - Μηνιγγίτιδα: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της φοιτήτριας

Η φοιτήτρια μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Ανησυχία για τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα μηνιγγίτιδας

Προβληματισμό προκαλεί η δυσμενής εξέλιξη για την υγεία της 19χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών η οποία στα τέλη Φεβρουαρίου προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news παρότι η νεαρή κοπέλα είχε διαφύγει τον κίνδυνο και είχε μεταφερθεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρίου, τις τελευταίες ημέρες η υγεία της παρουσίασε επιδείνωση και εμφάνισε προβλήματα στα κάτω άκρα, με αποτέλεσμα οι θεράποντες γιατροί να αποφασίσουν την μεταφορά της στο ΚΑΤ, στην Αθήνα.

Όπως είχε αναφερθεί αρχικά πρόκειται για κεραυνοβόλο μηνιγγίτιδα. Στα τέλη Φεβρουαρίου η φοιτήτρια έχασε τις αισθήσεις της κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης του τμήματος και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Μηνιγγίτιδα: Τι γίνεται με την 42χρονη στην Ηλεία

Στο μεταξύ σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη παραμένει στην ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου η 42χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και μεταφέρθηκε στην Πάτρα από το νοσοκομείο Πύργου.

Η γυναίκα, μητέρα δύο μικρών παιδιών, που εργάζεται σε συσκευαστήριο στο Χάβαρι του Δήμου Ήλιαδας, στην Ηλεία είχε μεταβεί με πόνους στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, αλλά η αρχική διάγνωση δεν έδειξε πρόβλημα και πήρε εξιτήριο , ωστόσο επέστρεψε μερικές ώρες αργότερα και αμέσως μεταφέρθηκε στον Πϋργο και από εκεί στην Πάτρα.

