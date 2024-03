Οικονομία

Θεσσαλία - Αγρότες: Αρωγή με 12,7 εκατομμύρια ευρώ σε πληγέντες από την κακοκαιρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσοι δικαιούχοι έχουν πληωθεί συνολικά στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις, κτηνοτρόφους και αγρότες

-

Νέα καταβολή του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής -η επιπλέον επιχορήγηση ως και 10.000 ευρώ- προς 1.399 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες συνολικού ύψους 7.511.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε σήμερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται, ειδικότερα, για αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας και δη των περιφερειακών Ενοτήτων της Λάρισας, της Μαγνησίας και της Καρδίτσας, σε συνέχεια των διασταυρωθέντων στοιχείων που λαμβάνει η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η υλοποίηση του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, και αφορά κυρίως αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, συνεχίζεται σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις περιφέρειες.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 12.748.000 ευρώ προς 2.285 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, εκ των οποίων 11.698.000 ευρώ αφορούν σε 2.134 περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 1.050.000 ευρώ αφορούν σε 151 περιπτώσεις κτηνοτροφικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι, συνολικά στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής σε επιχειρήσεις, κτηνοτρόφους και αγρότες, έχουν πληρωθεί 2.285 δικαιούχοι, ενώ συνολικά έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διασταυρώσεων και πληρωμών για περίπου 5.157 αιτήσεις, καθώς περίπου 2.872 δικαιούχοι, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτρόφοι και επιχειρήσεις, είτε έχουν ήδη λάβει την πρώτη αρωγή που αντιστοιχεί στη σοβαρότητα της ζημιάς, όπως χαρακτηρίζεται από την οικεία Περιφέρεια, από τον πρώτο κύκλο της πρώτης αρωγής είτε έχουν ήδη λάβει προκαταβολή που ανέρχεται στο 50% της δικαιούμενης επιχορήγησης με την οποία και συμψηφίζεται η πρώτη αρωγή.

Του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, είχε προηγηθεί ο πρώτος κύκλος της πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες των πληγεισών περιοχών που αντιστοιχεί σε καταβολές ύψους 41.112.000 ευρώ προς 19.582 περιπτώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Αθροιστικά, λοιπόν, ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος της πρώτης αρωγής προς αγρότες και κτηνοτρόφους έχει διαμορφωθεί σε 53.860.000 ευρώ.

Σε συνέχεια και της σημερινής καταβολής, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος σημείωσε πως «σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με την περιφέρεια Θεσσαλίας, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχωρά στην καταβολή και του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής που αφορά, κυρίως, αγρότες και κτηνοτρόφους. Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί 12,75 εκατ. ευρώ προς 2.285 αιτούντες, ενώ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για 5.157 αιτούντες, καθώς οι υπόλοιποι είτε έχουν λάβει την προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής, είτε προκύπτει -από τα στοιχεία των επιτροπών και των κλιμακίων κρατικής αρωγής της Περιφέρεια- πως δεν εντάσσονται στην περίμετρο των δικαιούχων για επιπλέον ποσά. Οι καταβολές θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, ακολουθώντας τη ροή των στοιχείων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία και έχει ενισχυθεί. Παράλληλα, προχωρά και η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που μπορεί να φθάσει έως και τις 200.000 ευρώ ανά αγρότη ή κτηνοτρόφο. Και συνεχίζουμε, σε στενή συνεργασία με όλους».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Υπουργείο, προχωρά και η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της κρατικής αρωγής προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες για τις ζημιές σε πάγια, σε εμπορεύματα, σε εξοπλισμό, σε μηχανήματα, έγγειο κεφάλαιο και σε άλλα σχετικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, μέχρι τώρα έχουν χορηγηθεί 1.022.783 ευρώ προς 304 αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, με τις καταβολές να συνεχίζονται ανάλογα και με τη ροή στοιχείων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και δη τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παράλληλα, σε 274 περιπτώσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων η πρώτη αρωγή που είχε χορηγηθεί συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έχει ολοκληρωθεί για 578 δικαιούχους.

Συνεχίζεται, λοιπόν, η καταβολή του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής είναι σε στενή επικοινωνία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να προχωρήσει το έργο των επιτροπών και των κλιμακίων κρατικής αρωγής των Περιφερειών, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να έχουμε νέες καταβολές πρώτης αρωγής.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Πέθανε η Τζωρτζίνα και πήγαινε σε χαρτορίχτρες

Τέλη κυκλοφορίας: Τι αλλάζει από το 2025

Ανήλικος έφτιαξε deepfake porno με συμμαθήτριά του για να της πάρει την... σημαία στην παρέλαση