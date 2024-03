Life

Fanta: Χορηγός της Μεγάλης Καρναβαλικής παρέλασης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Fanta “ξεκλείδωσε” το πιο διασκεδαστικό και φανταστικό Καρναβάλι με παιχνίδια και δώρα, με δική της καρναβαλική ομάδα και ένα φαντασμαγορικό άρμα.

-

Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, στις 14.30 πραγματοποιήθηκε η μεγάλη παρέλαση μεταμφιεσμένων του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, με τη συμμετοχή σχολείων, φορέων, ομάδων καρναβαλιστών, χορευτικών σχημάτων, αρμάτων, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρων!

Η Λεωφόρος Μακρυγιάννη γέμισε με πληρώματα μεταμφιεσμένων και τα άρματα από το Μοσχάτο και τον Ταύρο.

Η έναρξη έγινε από τη Ρήγα Φεραίου και κατέληξε στον σταθμό ΗΣΑΠ Μοσχάτου.

Φέτος η Fanta είχε αναλάβει να ξεκλειδώσει το πιο απολαυστικό, διασκεδαστικό, φανταστικό Καρναβάλι με παιχνίδια, δώρα, κέφι και χορό. Με τη δική της καρναβαλική ομάδα και ένα φαντασμαγορικό άρμα, η Fanta, ως ο μεγάλος χορηγός του φετινού καρναβαλιού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προσκάλεσε όλους τους fans της να λάβουν μέρος στη μεγαλύτερη παρέλαση της πόλης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαρτίου.

Επιπλέον, είχε ετοιμάσει μοναδικές εκπλήξεις και δώρα για όλους του καρναβαλιστές.

Στο τέλος της παρέλασης ακολούθησε νεανική συναυλία με τη LILA TRIANTI και τους KINGS.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Πέθανε η Τζωρτζίνα και πήγαινε σε χαρτορίχτρες

Τέλη κυκλοφορίας: Τι αλλάζει από το 2025

Ανήλικος έφτιαξε deepfake porno με συμμαθήτριά του για να της πάρει την... σημαία στην παρέλαση