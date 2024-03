Κοινωνία

Δάφνη: Σύλληψη μέλους εγκληματικής οργάνωσης για πλαστογραφία

Το κύκλωμα εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά προκειμένου να διαγράφουν από το σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», πρόσωπα τα οποία είχαν καταχωρηθεί ως οφειλέτες.

Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Δάφνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από πολυήμερες αναζητήσεις, 47χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραξε πλαστογραφίες μετά χρήσεως τελεσθείσες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία ο 47χρονος εντάχθηκε ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, η οποία εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά, προκειμένου να διαγράφουν από το σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», πρόσωπα τα οποία είχαν καταχωρηθεί ως οφειλέτες.

Ο 47χρονος προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό και τη σύλληψή του λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα απόκρυψης και άλλαζε διαρκώς κατοικία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

