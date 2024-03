Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Θρίαμβος με επική ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη και να σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

-

Με επική ανατροπή από το -16 (24-40 στο 16΄), άμυνα από «γρανίτη» στο δεύτερο ημίχρονο και τον Κώστα Σλούκα να δίνει ρεσιτάλ σε εκτέλεση, οργάνωση και δημιουργία, ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση της Μπαρτσελόνα και «καλπάζει» για τη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague (δεν κάλυψε τη διαφορά των 8 πόντων από την ήττα του στη Βαρκελώνη, αλλά υπερέχει στο goal average, όπως και στην τριπλή ισοβαθμία με τη Μονακό).

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 89-81 των Καταλανών στο ΟΑΚΑ, για την 31η αγωνιστική της Euroleague και με ρεκόρ 20-11 έπιασαν τους Ισπανούς στη δεύτερη θέση (το ίδιο ρεκόρ έχει και η Μονακό), μετρώντας ακόμη τρία βήματα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας στα πλέι οφ.

Μυθική εμφάνιση από τον αρχηγό των «πράσινων» Κώστα Σλούκα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Κέντρικ Ναν (22π.) μίλησε στον... επίλογο του αγώνα, «παγώνοντας» τους «μπλαουγκράνα». «Διπλός» και πάλι ο Ντίνος Μήτογλου με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ σταθερή αξία αποτέλεσε ο Ματίας Λεσόρ (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Από τους Ισπανούς, που δεν κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τον αμυντικό... βάλτο του «τριφυλλιού» στο δεύτερο ημίχρονο και με 6/21 τρίποντα δεν είχαν δικαίωμα στην ανατροπή, ξεχώρισαν οι Γιαν Βέσελι (13π.) και Ουίλι Ερνανγκόμεθ (13π.), ενώ 12 πόντους πρόσθεσε ο Τόμας Σατοράνσκι.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 34-46, 60-61, 89-81

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ντιφαλά, Βίλιους, Ρόσι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας 18 (2), Γκραντ 9 (1), Ναν 22 (2), Λεσόρ 13, Γκριγκόνις 8 (1), Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 19 (1).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ροτζερ Γκριμάου): Ντα Σίλβα 2, Βέσελι 13 (1), Ρούμπιο 4, Κάλινιτς 4, Σατοράνσκι 12, Ερνανγκόμεθ 13, Λαπροβίτολα 6 (1), Αμπρίνες 12 (3), Πάρκερ 9 (1 , Γιοκουμπάιτις 6 (3 ασίστ).

Ειδήσεις σήμερα:

Κύκλωμα μαστροπείας ανηλίκων: Οι απολογίες των μελών, οι διάλογοι και οι “φίλες” (βίντεο)

Κέιτ Μίντλεντον – καρκίνος: Η χειρουργική επέμβαση, ο καρκίνος και η δραματική εξομολόγηση (βίντεο)

Μόσχα - Μακελειό: Αυξάνονται οι νεκροί - Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών, μια σύλληψη (βίντεο)