Επίθεση στη Μόσχα - Μητσοτάκης: Είμαστε με την Ελευθερία, τη Δημοκρατία και τον Πολιτισμό

Το μήνυμα του Έλληνα πρωθυπουργού για την τρομοκρατική επίθεση στην Μόσχα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερον από 100 ανθρώπων. Οι ανακοινώσεις των κομμάτων.

«Η κυβέρνηση και όλοι οι Έλληνες καταδικάζουμε τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων Ρώσων πολιτών», αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το μακελειό στα περίχωρα της Μόσχας.

«Όπως σταθερά αντιστεκόμαστε στην επιθετικότητα και στον αυταρχισμό κρατών και ηγετών, έτσι μένουμε απέναντι και στην ωμή βία η οποία εκδηλώνεται με πρόσχημα θρησκευτικές ή φυλετικές διαφορές. Είμαστε με την ελευθερία, τη Δημοκρατία και τον πολιτισμό. Και η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό της Ρωσίας που θρηνεί τα παιδιά του», επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

Και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με δήλωσή της καταδικάζει την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα σημειώνοντας:

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου και καταδικάζω απερίφραστα την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση εναντίον πολιτών στη Μόσχα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου, με την σειρά τους εξέφρασν τον αποτροπιασμό τους για την επίθεση και έστειλα συλληπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Διαβάστε τις ανακοινώσεις των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, και των υπόλοιπων κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου.

ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες βάρβαρες ενέργειες

Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ εκφράζει τον αποτροπιασμό του και την βαθιά του οδύνη για την χθεσινή πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες βάρβαρες ενέργειες, που βυθίζουν ακόμη περισσότερο την ευρύτερη περιοχή στο φόβο, την απόγνωση και την αστάθεια και εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον ρωσικό λαό και στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Η αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζήτημα για όλη την διεθνή κοινότητα, η οποία οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην αναζωπυρωθεί ο εφιάλτης του εξτρεμισμού και της τυφλής βίας.?

ΠΑΣΟΚ - Νίκος Ανδρουλάκης: Η διεθνής κοινότητα έχει χρέος να συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη νέα έξαρση της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας

«Καταρχάς θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στο λαό της Ρωσίας μετά από το χθεσινό, συγκλονιστικό, τρομοκρατικό χτύπημα που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Η διεθνής κοινότητα έχει χρέος να συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη νέα έξαρση της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας» τόνισε, στην αρχή των δηλώσεών του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποίησε περιοδεία στο Χαλάνδρι.

ΚΚΕ: Ποιος όπλισε το χέρι των δολοφόνων;

Το ΚΚΕ καταδικάζει την αποτρόπαια, εγκληματική επίθεση στην Μόσχα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη πολιτών.

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Η αναγκαία αναζήτηση, σύλληψη και τιμωρία των ενόχων δεν μπορεί να μειώσει τη σημασία του ερωτήματος “ποιος όπλισε το χέρι των δολοφόνων” και ποιος είναι ο στόχος τους, στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της κλιμάκωσης των ανταγωνισμών που πληρώνουν οι λαοί με τη ζωή τους.

Ελληνική Λύση: Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Ρωσικό λαό.

Η άνανδρη τρομοκρατική επίθεση κατά αμάχων πολιτών με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες σε συναυλιακό κέντρο πλησίον της Μόσχας, ξυπνά τις μαύρες μνήμες του Μπατακλάν, της Βοστώνης, του Μπεσλάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας.



Η Ελληνική Λύση καταδικάζει απερίφραστα την βάρβαρη, τρομοκρατική ενέργεια και εκφράζει την αλληλεγγύη της στον Ρωσικό λαό.

ΝΙΚΗ: Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον φίλο ρωσικό λαό

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική πολύνεκρη επίθεση σε βάρος Ρώσων πολιτών στη Μόσχα. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον φίλο ρωσικό λαό και στην ηγεσία του, εξακολουθούμε δε να ελπίζουμε σε μια δίκαιη ειρήνευση στην Ουκρανία.

Νέα Αριστερά: Καταδικάζουμε κάθε τρομοκρατική πράξη που στοχοποιεί αμάχους

«Με αποτροπιασμό παρακολουθούμε τα τραγικά γεγονότα στο Crocus City Hall στη Μόσχα», αναφέρει η «Νέα Αριστερά» σε ανακοίνωση της.

Σημειώνει ότι η καταδίκη ενάντια σε κάθε τρομοκρατική πράξη που απειλεί τη διεθνή ειρήνη και στοχοποιεί αμάχους είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη από κάθε δημοκράτη πολίτη και από κάθε χώρα». Η «Νέα Αριστερά» εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

