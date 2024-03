Οικονομία

MyAADE app - Πιτσιλής: Η νέα εφαρμογή “λύνει τα χέρια” στους φορολογούμενους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ παρουσίασε στον ΑΝΤ1 την νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ, εξηγώντας τα οφέλη και τις διευκολύνσεις για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

-

Σε λειτουργία και έτοιμη για «κατέβασμα» είναι η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους, το MyAADE app, το οποίο έχει ως στόχο να «λύσει» τα χέρια σε ό,τι αφορά σε πληρωμές υποχρεώσεων, έλεγχο οφειλών, παρέχοντας υπηρεσίες φορολογικού ημερολογίου και «ξυπνητηριού».

Η παρουσίαση της εφαρμογή MyAADE app για τους φορολογούμενους, έγινε προ ημερών από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, παρουσιάζοντας βήμα - βήμα την νέα εφαρμογή και τα πλενονεκτήματα που προσφέρει στους συναλλασσόμενους με την Εφορία, οι φορολογούμενοι έχουν πλέον την δυνατότητα να πληρώνουν εύκολα και γρήγορα μέσω IRIS ή με κάρτα, να αποθηκεύουν φορολογικά έγγραφα στο ψηφιακό τους πορτοφόλι, να διαχειρίζονται ραντεβού και να δέχονται ειδοποιήσεις για προθεσμίες πληρωμών.

Ο κ. Πιτσιλής δεν απέκλεισε αργότερα να προστεθούν και περαιτέρω υπηρεσίες.

Τόνισε ακόμη ότι η ασφάλεια των συναλλαγών είναι εξασφαλισμένη μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον πληρωμών της ΔΙΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Νεκρό νήπιο σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο (εικόνες)

Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: Χάρι και Μέγκαν έμαθαν τα νέα... από την τηλεόραση

Μόσχα: Πόσα παιδιά σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση