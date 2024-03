Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκρό νήπιο σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ζωή του έχασε και οδηγός αυτοκινήτου που ακολουθούσε το σχολικό. Πως συνέβη η τραγωδία, στην οποία ενεπλάκη και μια μπετονιέρα.

-

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα οχημάτων που σημειώθηκε την Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας.

Γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος) μια μπετονιέρα εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με σχολικό λεωφορείο σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας Μπάστροπ, βορειοανατολικά του Όστιν.

Ένα νήπιο που επέβαινε στο λεωφορείο βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ σκοτώθηκε επίσης ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε το σχολικό και προσέκρουσε σε αυτό επειδή δεν πρόλαβε να φρενάρει.

Texas pre-k school bus carrying 44 students and 11 adults collided with a cement truck in Bastrop County today.



At least 32 people have been rushed to the hospital. Sadly, one child and one adult have passed.



The bus was returning from a field trip to the zoo.



??: @rawsalerts pic.twitter.com/CCGgdyNnq4 — Paul A. Szypula ???? (@Bubblebathgirl) March 22, 2024

Στο σχολικό λεωφορείο επέβαιναν 44 νήπια και 11 ενήλικοι που επέστρεφαν από εκδρομή σε ζωολογικό κήπο. Στα άλλα δύο οχήματα επέβαιναν μόνο οι οδηγοί τους, ανέφερε η αστυνομία.

Τέσσερις τραυματίες, των οποίων η κατάσταση χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Texas school bus with over 40 pre-K students struck by cement truck, killing 2, authorities say



Wright said in addition to the two people who died, 51 others were injured, including the bus driver.https://t.co/2rhJJt1sY6 pic.twitter.com/1ReiwhzZml — Sentinel Colorado (@SentinelColo) March 23, 2024

Άλλοι έξι σοβαρά τραυματισμένοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα, ενώ στους υπόλοιπους τραυματίες παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες και ορισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για να δεχθούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο από επίθεση με drone (εικόνες)

Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: Χάρι και Μέγκαν έμαθαν τα νέα... από την τηλεόραση

Μόσχα: Πόσα παιδιά σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση