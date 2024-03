Κόσμος

Μόσχα: Πόσα παιδιά σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον αριθμό των παιδιών που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους δεκάδες νεκρούς. Ενα τραυματισμένο παιδί δίνει μάχη για την ζωή του

-

Τρία παιδιά βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων στους οποίους στοίχισε τη ζωή η τρομοκρατική επίθεση, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε το RIA.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την πληροφορία αυτή επικαλούμενο το περιφερειακό υπουργείο Υγείας.

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ISIS στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 115 τραυματίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών.

Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί» ίσως ακόμη και πάνω από τα 100 θύματα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Νεκρό νήπιο σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο (εικόνες)

Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: Χάρι και Μέγκαν έμαθαν τα νέα... από την τηλεόραση

ΟΗΕ - Γάζα: Αναβολή στην ψηφοφορία για το σχέδιο εκεχειρίας