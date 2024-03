Κόσμος

Μόσχα - Μακελειό: Αυξάνονται οι νεκροί - Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών, μια σύλληψη (βίντεο)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρωσία καθώς αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και κανείς δεν ξέρει στους πόσους θα φτάσει καθώς για την συναυλία που έγινε η επίθεση είχαν πουληθεί πάνω από 6000 εισιτήρια.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ρωσικές Αρχές μετά την ένοπλη επίθεση με δεκάδες νεκρούς στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στη Μόσχα, όπου βρίσκονταν πάνω από 6.000 άνθρωποι.

Οι δράστες τουλάχιστον 4, εισέβαλαν στον χώρο και άνοιξαν πυρ σκορπώντας τον θάνατο ενώ στη συνέχεια το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Εικάζεται ότι οι ένοπλοι έφυγαν από το Crocus City Hall και διεξάγονται έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό τους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αναρτηθεί ένα βίντεο που δείχνει τη σύλληψη ενός άνδρα χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για κάποιον από τους δράστες. Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα γι’ αυτό.



Στην περιοχή έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα ενώ ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν εισβάλει μέσα στον συναυλιακό χώρο.

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο πάρκινγκ του Crocus City Hall εντοπίστηκε και ένα όχημα, το οποίο φοβούνται ότι είναι παγιδευμένο με εκρηκτικά και το έχουν αποκλείσει.

Κοντά σε αυτό το σημείο έγινε και η σύλληψη του ατόμου.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ελικόπτερο της αστυνομίας πετά πάνω από την περιοχή συμμετέχοντες στις έρευνες

One islamic terrorist in the Moscow mass shooting has been arrested!!



pic.twitter.com/GAvTyDLIzd — Psycho Sins (@Psychosins__) March 22, 2024

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν εκτός Μόσχας έχουν αποκλειστεί και η αστυνομία πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους.

Νεκροί και τραυματίες

Σαράντα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

Περισσότεροι από εκατό τραυματίστηκαν στο ίδιο περιστατικό, σύμφωνα με το TASS και το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Baza.

Ο κυβερνήτης είπε ότι 21 νοσηλεύονται ήδη.

Έχουν εκκενωθεί εμπορικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και ακυρώθηκε σειρά εκδηλώσεων τις επόμενες ημέρες σε ρωσικές πόλεις. Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια της Μόσχας.

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

!? There is preliminary information that three people in camouflage opened fire in the "Crocus City Hall"



At the moment it is known about 12 dead, 35 wounded. pic.twitter.com/TFSzyhTCLI — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «τρομοκρατικό», αναζητούν μέχρι ώρας 4 τύπους με στολές παραλλαγής που έφυγαν από το θέατρο μετά το μακελειό. Φόβοι για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα τις επόμενες μέρες.

Οι αυτόπτες μάρτυρες, πάντως, μιλούν για τουλάχιστον 5 ενόπλους.

Για τη συναυλία του συγκροτήματος που έπαιζε το οποίο λέγεται Picnic, είχαν πουληθεί 6,200 εισιτήρια. Το θέατρο χωράει 9.500 θεατές.

Υπάρχουν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε όλη την πόλη.

