Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: Χάρι και Μέγκαν έμαθαν τα νέα... από την τηλεόραση

Αφού ενημερώθηκε την ίδια στιγμή με τον υπόλοιπο πλανήτη για τα δυσάρεστα νέα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι επικοινώνησε με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ...

Ο Χάρι και η Μέγκαν μίλησαν προσωπικά με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ μετά την ανακοίνωση ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου μίλησαν ιδιωτικά με το ζευγάρι χθες το βράδυ.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Δεν έχει γνωστό αν η επικοινωνία που είχαν ήταν τηλεφωνική, βιντεοκλήση ή κάποια μηνύματα υποστήριξης. Το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης δεν έχει γίνει γνωστό.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές ο Χάρι και η Μέγκαν έμαθαν για την κατάσταση της υγείας της Κέιτ την ίδια στιγμή που το έμαθε και ολόκληρος ο πλανήτης.

Επιπλέον, πηγές δήλωσαν στη New York Post ότι το ζευγάρι δεν είχε την παραμικρή ιδέα για την ασθένεια της Κέιτ. Την επαφή μεταξύ των δύο αδελφών αποκάλυψε ο βασιλικός συντάκτης του ITV, Chris Ship.

Ο Χάρι όταν η Κέιτ αρραβωνιάστηκε τον Γουίλιαμ πριν από 11 χρόνια είχε πει για εκείνη πως ήταν η «μεγάλη αδελφή που δεν είχα ποτέ».

Η Κέιτ συνάντησε για τελευταία φορά τον Χάρι μετά τον θάνατο της βασίλισσας τον Σεπτέμβριο του 2022.

Την περασμένη εβδομάδα, το ρήγμα μεταξύ Γουίλιαμ και Χάρι ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές, καθώς τα αδέλφια έκαναν μονομαχικές εμφανίσεις σε εκδήλωση μνήμης για τη μητέρα τους πριγκίπισσα Νταϊάνα, με τον Γουίλιαμ να αποχωρεί από την τελετή πριν ο Χάρι μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε τη διάγνωσή της σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα χθες, εξηγώντας ότι ο καρκίνος ανακαλύφθηκε μετά την εγχείρηση στην κοιλιά της.





