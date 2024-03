Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο από επίθεση με drone (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο διυλιστήριο. Μπαράζ επιθέσεων με drones την νύχτα σε παρόμοιους στόχους.

-

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα, στον Βόλγα, ύστερα από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), αναφέρει η περιφερειακή κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

"Αυτή τη νύχτα διαπράχθηκαν πολλές επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά περιφερειακών διυλιστηρίων πετρελαίου", δήλωσε ο Ντμίτρι Αζάροφ, επικεφαλής της περιφέρειας της Σαμάρα, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

??Additional footage of #Samara oil refinery attack by Ukrainian UAV??



If #Ukraine continued to strike #Kremlin critical infrastructure like this for several months it would be the end of a large part of economic resources linked to war effort?#Russia #Moscow #MoscowAttack https://t.co/wJHkvbESnW pic.twitter.com/Em1ZfL9OBH