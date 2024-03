Κόσμος

ISIS - Μόσχα: Φόβοι για 100 νεκρούς από την τρομοκρατική επίθεση (εικόνες)

Ο νεότερος απολογισμός του Υπ. Υγείας για τον αριθμό όσων έχουν χάσει την ζωή τους και τους τραυματίες που νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ISIS στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους.

Ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν τουλάχιστον τρία παιδιά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 115 τραυματίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί» ίσως ακόμη και πάνω από τα 100 θύματα.

About 10 people reported dead as a result of the shooting at #Moscow City Hall pic.twitter.com/y52MTl7256 — Abhishek Jha (@abhishekjha157) March 22, 2024

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

!? There is preliminary information that three people in camouflage opened fire in the "Crocus City Hall"



At the moment it is known about 12 dead, 35 wounded. pic.twitter.com/TFSzyhTCLI — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

The VChK-OGPU Telegram channel writes that 300 kilometers from Moscow in the

Bryansk region, Moscow and Bryansk police attempted to stop a car with suspected participants of the attack on Crocus. One of them was detained, while the other three fled into the forest. Law… https://t.co/e8jSXwazT2 pic.twitter.com/EWaCO9BUvR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 23, 2024

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί ξένοι ηγέτες καταδίκασαν την αιματηρή επίθεση, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του μακελειού.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση. Υπενθύμισαν εξάλλου ότι οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει πριν από δύο εβδομάδες τη Ρωσία για την τρομοκρατική απειλή.

