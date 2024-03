Υγεία - Περιβάλλον

Λαύριο: καράβι με παράνομα φάρμακα εντόπισε η ΕΥΠ

Τι εντόπισαν οι Αρχές, σε καράβι που... πιάστηκε με παράνομο φορτίο στο Λαύριο.

Πεντακόσια χαρτοκιβώτια βάρους 3,15 τόνων, που περιείχαν συνολικά 3.750.000 κάψουλες-χάπια εντοπίσθηκαν από τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου παρουσία στελεχών του Τελωνείου Λαυρίου, σε σκάφος σημαίας του Ηνωμένου Βασίλειου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αντιεπιληπτικά φάρμακα παυσίπονα.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το σκάφος εντοπίστηκε τις βραδινές ώρες της 21ης Μαρτίου 2024 ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που προήλθαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), για την δράση κυκλωμάτων Αιγυπτίων που δρουν και δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής το σκάφος παραμένει δεσμευμένο μαζί με το φορτίο του στο λιμάνι του Λαυρίου, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου.

