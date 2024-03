Κόσμος

Επίθεση στη Μόσχα: βίντεο ντοκουμέντο από τη ανάκριση υπόπτου

Βίντεο ντοκουμέντο από την ανάκριση ενός από τους υπόπτους που συνελήφθησαν κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Τι φέρεται να αποκάλυψε ο άνδρας.

Η μακάβρια λίστα των νεκρών από τη φονική τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα μεγαλώνει με την παγκόσμια κοινοτητα να καταδικάζει το περιστατικό βίας, στον συναυλιακό χώρο «Crocus City Hall» του Κρασνογκόρσκ στην Μόσχα

Ο απολογισμός των νεκρών από τη χθεσινή επίθεση κοντά στη Μόσχα ανέρχεται πλέον σε 143, δήλωσε στο Telegram η Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, μια δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και επικεφαλής του Russia Today, χωρίς να δίνει κάποια πηγή για την πληροφορία αυτή.

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός, τον οποίο έχει δώσει η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, ανέρχεται σε 115 νεκρούς.

Ο επικεφαλής της FSB ανέφερε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι 4 τρομοκράτες που συμμετείχαν στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα.

Βίντεο από την ανάκριση ενός εκ των συλληφθέντων για το μακελειό στον συναυλιακό χώρο σε προάστιο της Μόσχας, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Telegram η αρχισυντάκτρια του Russia Today, Μαργκαρίτα Σιμονιάν, το οποίο αναπαράγουν και τα υπόλοιπα μεγάλα ρωσικά δίκτυα.

Moscow attacker questioning:



Full transcript.



He claims that he arrived from Turkey on March 4.



- What did you do at Crocus?

- Shot them.

- Whom? By whose instructions?

- Of people.

- For what?

- For money.

- For how much money?

- About half a million.

- Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) March 23, 2024

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο ύποπτος αναφέρει ότι πριν έναν μήνα τον προσέγγισαν άγνωστοι μέσω Telegram και του υποσχέθηκαν χρηματα εάν πραγματοποιήσει την επίθεση και σκοτώσει ανθρώπους σε τρομοκρατικό χτυπημα.

??????Terrorist Leader Captured

Russia have released footage of the alleged Terrorist Leader - speaking through an interpreter:-

"We lived in hostel with other migrants from Tajikistan. I could not find a job for a long time.Then someone called Abdula text me & offered me to kill… pic.twitter.com/SZJ5aVwyLm — Javeria Sultan (@javeria_sultan1) March 23, 2024

Το χρονικό της επίθεσης

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

Σε βίντεο πιου δημοσίευσε το Associated Press το πρωί μετά την επίθεση, καπνοί ανεβαίνουν προς τον ουράνο από τον συναυλιακό χώρο.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεξάγει έρευνες στον σημείο του μακελειού. Μέχρι στιγμής έχουν συλλέξει ένα προσαρμοσμένο τουφέκι Καλάσνικοφ, πολλά φυσίγγια και πυρομαχικά για αυτόματα όπλα και ένα κιτ ζώνης που χρησιμοποιούσαν οι τρομοκράτες.

Έχουν επίσης αρχίσει να γίνονται βαλλιστικές έρευνες σε όπλα και οπλισμό.

