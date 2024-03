Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: η προληπτική χημειοθεραπεία και οι πιθανές παρενέργειες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες της προληπτικής χημειοθεραπείας που υποβάλλεται η πριγκίπισσα Κέιτ.

-

Η Κέιτ Μίντλετον με ένα βίντεο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε πως έχει καρκίνο, με την παγκόσμια κοινότητα να σοκάρεται και τις θεωρίες συνομωσίας για την κατάσταση της υγείας της να αυξάνονται.

Η 42χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας, όπως είπε βρίσκεται σε “προληπτική χημειοθεραπεία” με την πάθησή της να αποκαλύπτεται μετά από χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε στον Ιανουάριο.

Όπως αναφέρουν επιστήμονες σχετικά με την προληπτική χημειοθεραπεία στην οποία υποβάλλεται η Κέιτ Μίντλετον, στη χημειοθεραπεία χρησιμοποιούνται ισχυρά φάρμακα που στόχο έχουν να επιτεθούν στους όγκους και συνήθως χορηγούται για την άμεση αντιμετώπιση του καρκίνου ή τη συρρίκνωση ενός όγκου ως προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η πριγκίπισσα έχει θεραπευτεί από τον καρκίνο και όπως αποκάλυψε η ίδια, βρίσκεται στα αρχικα στάδια της θεραπείας, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Τι είναι προληπτική χημειοθεραπεία

Η προληπτική χημειοθεραπεία, η οποία ονομάζεται επίσης επικουρική χημειοθεραπεία, έχει ως στόχο να σταματήσει την επανεμφάνιση του καρκίνου αφού ο κύριος όγκος έχει αφαιρεθεί από το σώμα.

Το NHS αναφέρει πως ο καρκίνος, μπορεί να εμφανιστεί και πάλι μετά από ακτινοθεραπεία ακόμη και επέμβαση.

Η προληπτική χημειοθεραπεία χορηγείται τις περισσότερες φορές ενδοφλέβια όπου στη συνέχεια το φάρμακο πηγαίνει σε όλο το σώμα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Ανάλογα με τον τύπο, η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί είτε σε νοσοκομείο είτε στο σπίτι του ασθενούς.

Υπάρχουν περισσότεροι από 100 τύποι χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Όλα λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, κυκλοφορούν μέσω του αίματος για να σταματήσουν την αναπαραγωγή των καρκινικών κυττάρων οπουδήποτε στο σώμα, σκοτώνοντάς τα πριν προλάβουν να διαιρεθούν. Αυτό τα εμποδίζει να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν στο σώμα.





Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές παρενέργειες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Daily Mail”, το βρετανικό Cancer Research αναφέρει: "Το γεγονός ότι τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα σκοτώνουν τα διαιρούμενα κύτταρα βοηθά να εξηγηθεί γιατί η χημειοθεραπεία προκαλεί παρενέργειες. Οι ιστοί του σώματος αποτελούνται από δισεκατομμύρια μεμονωμένα κύτταρα. Μόλις αναπτυχθούν πλήρως, τα περισσότερα κύτταρα του σώματος δεν διαιρούνται και δεν πολλαπλασιάζονται πολύ. Διαιρούνται μόνο εάν χρειάζεται να επιδιορθώσουν βλάβες. Ωστόσο, ορισμένα κύτταρα εξακολουθούν να διαιρούνται στους ενήλικες, όπως αυτά που βρίσκονται στα μαλλιά (τα οποία αναπτύσσονται συνεχώς) και στο δέρμα (το οποίο ανανεώνεται συνεχώς). Επειδή η θεραπεία επηρεάζει αδιακρίτως τους ιστούς του σώματος, ανεξάρτητα από το αν είναι καρκινικοί ή όχι, μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες όπως απώλεια μαλλιών, κόπωση και μώλωπες. Συχνά ένας ασθενής που υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία λαμβάνει και άλλα φάρμακα που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στην άμβλυνση ή την καταπολέμηση ορισμένων από αυτά τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα συνήθως εξαφανίζονται όταν τελειώνει η πορεία της θεραπείας".

Ειδήσεις σήμερα:

MyAADE app - Πιτσιλής: Η νέα εφαρμογή “λύνει τα χέρια” στους φορολογούμενους (βίντεο)

Επίθεση στη Μόσχα: βίντεο ντοκουμέντο από τη ανάκριση υπόπτου

Τροχαίο: Έγκυος οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο (εικόνες)