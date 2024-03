Πολιτισμός

“WeSolve”: Εκδήλωση με θέμα “Νέοι, πολιτική και εκπαίδευση”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολιτικοί και καθηγητές πανεπιστημίου συμμετέχουν στην συζήτηση με φοιτητές και εκπροσώπους της νέας γενιάς, με στόχο “ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα.

-

O φοιτητικός σύλλογος WeSolve πραγματοποιεί την Τρίτη 26 Μαρτίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του College Year in Athens (Πλατεία Σταδίου 5, Αθήνα), την επετειακή του εκδήλωση για τα 4 χρόνια λειτουργίας του με θέμα: «Νέοι, Πολιτική & Εκπαίδευση – Ανοίγοντας την Συζήτηση για Ένα Καλύτερο Εκπαιδευτικό Σύστημα».

Στην συζήτηση, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού και ακαδημαϊκού βίου, θα μπει στο μικροσκόπιο η διεθνής και ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, καθώς και οι πτυχές που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα μετά και το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ομιλητές στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, είναι οι:

Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης,

Νικόλας Φαραντούρης, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου ΠαΠει, Σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ,

Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ,

Κατερίνα Μποδούρογλου, Managing Director – Stem Shipping.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο πολιτικός συντάκτης του ANT1, Αντώνης Σεφερλής

Το WeSolve αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά think tank φοιτητών και νέων ανθρώπων στην Ελλάδα και οι δράσεις του έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Πληροφοριακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Η νέα καμπάνια του οργανισμού αφορά στην πολιτικοποίηση των νέων και φέρει τον τίτλο Youth Political Perspectives.

Ειδήσεις σήμερα:

ISIS - Μόσχα: Τριψήφιος ο αριθμός των νεκρών του μακελειού

Τροχαίο: Έγκυος οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο (εικόνες)

25η Μαρτίου - Περιφέρεια Αττικής: Το βράδυ της Κυριακής... κοιτάξτε ψηλά! (βίντεο)