Πάτρα – Καταγγελία μητέρας για bullying: “Έσερναν την κόρη μου από τα μαλλιά”

Σύμφωνα με την καταγγελία η διεύθυνση του σχολείου αντί για τους δράστες... τιμώρησε το θύμα και μάλιστα με αποβολή.

(Εικόνα: Αρχείου)

Ακόμη ένα περιστατικό πολύ σοβαρού bullying και σχολικού εκφοβισμού σημειώθηκε, αυτή τη φορά σε γυμνάσιο της Πάτρας και με θύμα, όπως καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού, ένα 14χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η μητέρα, το παιδί της δέχεται bullying από τις αρχές της σχολικής χρονιάς (από τον Οκτώβριο και μετά) από συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, αγοριών και κοριτσιών. Όμως το περιστατικό που ξεχείλισε το ποτήρι σημειώθηκε στο προαύλιο του σχολείου όταν ένα άλλο κορίτσι, μέλος της παραπάνω ομάδας, την έπιασε από τα μαλλιά και της επιτέθηκε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ενημερωτικής ιστοσελίδας των Πατρών gnomip.gr . Ωστόσο, αναφέρει ότι αντί να βρει το δίκιο της, υπέστη και… αποβολή από την διεύθυνση του σχολείου, μαζί με τον μικρότερο αδελφό της που την ώρα του συμβάντος έσπευσε να την υπερασπιστεί.

«Είναι μια κατάσταση που συμβαίνει εδώ και μήνες τώρα. Μια ομάδα παιδιών λένε στο κορίτσι μου διαφορά για την οικογένεια της και την κοροϊδεύουν σε καθημερινή βάση. Έχουμε ειδοποιήσει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για το τι γίνεται, αλλά δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Έφτασαν πλέον στο σημείο να αποβάλουν τα δικά μου παιδιά που είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης, ενώ και εγώ και η ίδια, έχουμε δεχθεί στο παρελθόν απειλές από γονείς των παιδιών αυτών», αναφέρει η μητέρα της ανήλικης. Η μητέρα του 14χρονου κοριτσιού, δηλώνει αποφασισμένη αυτή τη φορά να φτάσει το όλο θέμα στα άκρα και ετοιμάζεται να πάει στoν Εισαγγελέα Ανηλίκων για να καταγγείλει τόσο το συμβάν, όσο και την συμπεριφορά της σχολικής κοινότητας στα παιδί της, υποβάλλοντας μηνύσεις.

