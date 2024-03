Κόσμος

Αλβανία: Συνελήφθη ο διορισμένος δήμαρχος Χειμάρρας, Γκέργκι Γκόρο

Για ποιον λόγο συνελήφθη ο διορισμένος απο τον Εντι Ράμα, δήμαρχος Χειμάρρας, που έχασε στις εκλογές από τον Φρ. Μπελέρη. Ποιοι άλλοι βρίσκονται στα χέρια των αρχών.

Με εντολή της Ειδικής Εισαγγελίας του SPAK ο ασκών καθήκοντα δημάρχου Χειμάρρας, Γκέργκι Γκόρο, συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ακόμη 4 άτομα φέρονται να έχουν καταλήξει σε χειροπέδες. Η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη.

Ο Γκόρος και ένα άλλο άτομο που ταυτοποιήθηκε ως Mihallaq Bonjaku συνελήφθησαν, ενώ άλλα τρία τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό. Έτσι, αναφέρεται ότι οι συλλήψεις σχετίζονται με τη στρατηγική επενδυτική ιδιότητα του Artan Gaci, συζύγου της πρώην υπουργού Εξωτερικών και πρώην υπουργού Άμυνας της Αλβανίας, Olta Xhacka.

Από την άλλη, ο Mihallaq Bonjaku, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε κλαπεί η περιουσία του, ή μάλλον ένα μέρος της περιουσίας, για το οποίο ο Artan Gaci, είχε κηρυχθεί στρατηγικός επενδυτής και είχε ξεκινήσει την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου. Όπως δηλώνει, η περιουσία του ήταν περιφραγμένη και δεν του επέτρεπαν να μπει μέσα.

Θυμίζουμε ότι ο Γκόρο παρέμεινε στη θέση του δήμαρχος της Χειμάρρας, παρόλο που έχασε τις εκλογές της 14ης Μαΐου από τον Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος παραμένει στην φυλακή.

Πηγή: himara.gr

