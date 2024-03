Μόσχα – Επίθεση: Διάσημο μοντέλο ανάμεσα στα θύματα

Συντετριμμένοι συνεργάτες, συγγενείς και θαυμαστές της, μιλούν με πικρία για τον άδικο χαμό της νεαρής καλλονής.

Την τελευταία της πνοή από τα πυρά των τρομοκρατών στο συναυλιακό κέντρο στο προάστιο της Μόσχας άφησε, μεταξύ άλλων, η πασίγνωστη ρωσίδα μοντέλο και εστεμμένη στο διαγωνισμό ομορφιάς – καλλιστεία Miss Tver 2001 Εκατερίνα Νοβοσέλοβα.

Το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της Ρωσικής Ομοσπονδίας δημοσίευσε προηγουμένως έναν προκαταρκτικό κατάλογο των νεκρών στην τρομοκρατική επίθεση στο City Hall Crocus, ο οποίος περιείχε 29 ονόματα, συμπεριλαμβανομένης της Νοβοσέλοβα.

Την είδηση επιβεβαίωσε η διευθύντρια του Πρακτορείου Μοντέλων Sharm, Όλγα Ντάργκεβιτς. «Πραγματικά συνέβη έτσι, είναι μια μεγάλη τραγωδία», δήλωσε η Dargevich. «Έστειλα μήνυμα στη μητέρα της, και της είπα ότι ακούγεται κάτι τέτοιο. Τη ρωτήσα αν είναι λάθος και αν όλα είναι εντάξει με την Κάτια. Μου έγραψε μόνο δύο λέξεις: “Η Katya πέθανε”. Είχε δύο όμορφα παιδιά - ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ένα πολύ λαμπερό, πολύ ευγενικό κορίτσι... Ένα πολύ έξυπνο κορίτσι, ο πιο ευγενικός άνθρωπος. Είμαστε σοκαρισμένοι, απλά δεν μπορούμε ακόμα να πιστέψουμε ότι συνέβη μια τέτοια τραγωδία».

Ekaterina Novoselova was a fan of “Picnic” and came to the concert. She is fifth on the official death toll. pic.twitter.com/EreBiDjyI7