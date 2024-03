Κοινωνία

25η Μαρτίου - Παρέλαση: Μαθητές από 230 σχολεία απέδωσαν τιμή στους ήρωες του 1821 (εικόνες)

Πλήθος κόσμου χειροκρότησε τους μαθητές και τους εκπροσώπους συλλόγων και φορέων που πήραν μέρος στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου.

Με λαμπρότητα και υπερηφάνεια από τη μαθητιώσα νεολαία, πραγματοποιήθηκε σήμερα η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα, για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου και τον Απελευθερωτικό Αγώνα. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην πλατεία Συντάγματος και χειροκρότησε τα παιδιά, που παρέλασαν παρουσία του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και άλλων επισήμων.

Την παρέλαση άνοιξε το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων με παραδοσιακές ενδυμασίες και με το λάβαρο της Επανάστασης. Συνολικά παρέλασαν 230 σχολεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, τα 229 από την Αθήνα και περίπου 1.500 μαθητές, ενώ παιάνιζαν η Φιλαρμονική του δήμου Αθηναίων και οι μπάντες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πριν την έναρξη της παρέλασης έγινε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε: «Η σημερινή επέτειος μας διδάσκει πολλά. Μας διδάσκει το πώς με πίστη, τόλμη και σθένος η χώρα μας, ο λαός μας, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Και ειδικά αν αυτά συνοδεύονται από ομόνοια και ομοψυχία. Σήμερα επίσης γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, μια γιορτή, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη συναλληλίας στις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Από τη δική του μεριά, ο κ. Δούκας τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την προσπάθεια και να συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, το "εμείς" κι όχι το "εγώ" που έγραψε ο Μακρυγιάννης, για ένα μέλλον φωτεινό, με αλληλεγγύη, με αξιοπρέπεια, με μάθηση για όλους, με δικαιοσύνη και με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες».

