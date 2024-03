Κοινωνία

25η Μαρτίου - μαθητική παρέλαση: Ποια σχολεία και ποιοι σύλλογοι θα συμμετέχουν

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες στην μαθητική παρέλαση, η οποία λόγω της στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα γίνεται την Κυριακή.

Με τη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα κορυφώνονται οι εορτασμοί για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Φυσικά, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις μαθητικές παρελάσεις που θα γίνουν στην επικράτεια.

Ως είθισται, για την 25η Μαρτίου, σε όλη τη χώρα οι μαθητικές παρελάσεις λαμβάνουν χώρα την ίδια ημέρα. Εξαίρεση αποτελεί ο Δήμος Αθηναίων όπου, λόγω της στρατιωτικής παρέλασης, η μαθητική γίνεται μια ημέρα πριν.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων για την μαθητική παρέλαση αναφέρει « Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την παρέλαση των μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στη Λεωφόρο Αμαλίας, την Κυριακή 24 Μαρτίου 2024 και ώρα 11.00.

Δείτε το πρόγραμμα της μαθητικής παρέλασης:

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΠΑΠ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ

6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΠΟ 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 174ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΠΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 72ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ε.Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΩΣ 65ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ

ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ

Επίσης θα παρελάσουν:

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

SPECIAL OLYMPICS, ΑμεΑ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Λόγω της παρέλασης τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.