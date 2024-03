Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, που είναι και η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

-

Σήμερα, 24 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α' Κυριακή των νηστειών), Προεόρτια του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Θεοτόκου, τιμάται η μνήμη των:

Αρτέμωνος ιερομάρτυρος επισκόπου Σελευκείας († α΄αι.) της Πισιδίας, Παρθενίου Γ` του οικουμενικού πατριάρχου (1657) .

Των εν Καισαρεία Παλαιστίνης Οκτώ Μαρτύρων.

Οσίων Αβραάμ, Αρτέμονος επισκόπου Σελευκείας, Ζαχαρίου «του εν Χαρσικίω», Μαρτίνου του Θηβαίου καί Στεφάνου του Ξυλινίτου.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Λωξάνδρα, Λωξάντρα, Ρωξάνη, Ρωξάνα, Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα, Άξιος, Άξια

Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 06:21, η δύση στις 18:40 και η Σελήνη είναι 14 ημερών

Η 24η Μαρτίου έχει οριστεί ως:

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης

Βίοι Αγίων

Ο άγιος Ιερομάρτυρας Αρτέμων, έζησε στους αποστολικούς χρόνους. Όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τη Σελεύκεια της Πισιδίας για να κηρύξει το λόγο του Θεού, μεταξύ των ψυχών που γοητεύθηκαν από το κήρυγμα και τη διδασκαλία του Αποστόλου, ήταν και ο Αρτέμων τον οποίο ο Παύλος για τις πολλές του αρετές και τον ζήλο του κατέστησε και επίσκοπο της περιοχής. Επιλογή η οποία σύντομα δικαιώθηκε από τον βίο του αγίου, ο οποίος αναλώθηκε κυριολεκτικά στη διακονία του λαού του Θεού. Φρόντισε για τη ορθή κατήχηση των πιστών, για την παραμυθία των πτωχών και αδυνάτων, γενόμενος παράδειγμα για όλους τούς πιστούς. Εκοιμήθη οσιακά, το δε θάνατό του θρήνησε όλο του το ποίμνιο.

Ο άγιος Ιερομάρτυρας Παρθένιος, καταγόταν από την Μυτιλήνη και ήταν γιος ευσεβών και ενάρετων γονέων. Αφιερώθηκε με την μελέτη των Θείων Γραφών και πολύ σύντομα εθεωρείτο ένας εκ των σοφότερων ανδρών του 17ου αι. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και στη συνέχεια επίσκοπος της Χίου. Το έτος 1656 εξελέγη πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως διαδεχόμενος τον Παρθενίου του Β`. Ως πατριάρχης ασχολήθηκε επισταμένως με την ελληνική παιδεία. Κάποια εκ των επιστολών του με «επαναστατικό» περιεχόμενο, έπεσε στο χέρια της Υψηλής πύλης. Έτσι ο Σουλτάνος Ιμπραήμ ο Α` διέταξε τη θανάτωση του Παρθενίου. Γι` αυτό το λόγο το Σάββατο, του Λαζάρου - 24 Μαρτίου 1657 - τον κρέμασαν στη Καγκελωτή πύλη Παρμάμ - Κάπου, το δε λείψανό του παρέμεινε εκεί για τρεις ημέρες. Αργότερα το παρέλαβαν οι Χριστιανοί και το έθαψαν με τις δέουσες τιμές.

Πηγή: ecclesia.gr





