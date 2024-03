Life

Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: Συγκίνηση στο Παλάτι από τα μηνύματα συμπαράστασης

Τι δήλωσε εκπρόσωπος της πριγκίπισσας της Ουαλίας για τις ευχές και τις αντιδράσεις πολιτών ανά τον πλανήτη, μετά την ανακοίνωση ότι νοσεί από καρκίνο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ και ο σύζυγός της, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ, είναι «πάρα πολύ συγκινημένοι» από τα μηνύματα υποστήριξης που έχουν λάβει αφότου η ίδια αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, δήλωσε χθες Σάββατο εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον.

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα είναι πάρα πολύ συγκινημένοι από τα ευγενικά μηνύματα του κόσμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλη την Κοινοπολιτεία και σε όλον τον κόσμο, σε σχέση με το μήνυμα της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Συμπλήρωσε ότι «Είναι εξαιρετικά συγκινημένοι από τη ζεστασιά και την υποστήριξη του κόσμου και είναι ευγνώμονες για την κατανόηση του αιτήματός τους για σεβασμό της ιδιωτικότητας αυτήν την περίοδο».

Από το πρωί του Σαββάτου, πλήθος κόσμου επισκέπτεται το παλάτι του Μπάκιγχαμ και το παλάτι του Κένσινγκτον όσο και το κάστρο του Ουίνδσορ εκφράζοντας την συμπαράσταση του στην πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Είναι πρωτοφανής η συγκίνηση και το σοκ που προκάλεσε η είδηση του καρκίνου της. Ίσως και γιατί εδώ και πολύ καιρό είχαν ακουστεί τόσα πολλά ευφάνταστα σενάρια για την Κέιτ Μίντλεντον που η πιο φυσιολογική αιτία της απουσίας της, είχε απομακρυνθεί από την σκέψη του κόσμου.

«Πρέπει να ντρέπονται τα τρολ»

Εδώ και εβδομάδες η σπέκουλα και τα σενάρια συνομωσίας τόσο από τα διάφορα λεγόμενα τρολ του διαδικτύου όσο και από μεγάλη μερίδα των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων για το τι συνέβαινε με τη μελλοντική βασίλισσα της χώρας δεν είχαν προηγούμενο.

Και τι δεν είχαμε ακούσει: Από το ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ότι είχε πάρει τα παιδιά της και έφυγε από το παλάτι, ότι είχε πεθάνει και τα ανάκτορα την έκρυβαν κτλ κτλ. Η λίστα με τις ευφάνταστες ιστορίες για την κατάσταση της πριγκίπισσας της Ουαλίας δεν είχε τέλος...

Για αυτό και οι θερμοί υποστηρικτές της - και δικαίως - τώρα, ξεσπούν. Με πιο χαρακτηριστική την αντίδραση του επίσημου φωτογράφου της, του Άρθρου Εντουαρντς ο οποίος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα "SUN" λέει πως « θα έπρεπε να ντρέπονται τα τρολ για όσα έγραφαν για την Κέιτ Μίντλεντον. Αναρωτιέμαι πως νιώθουν τώρα που οι ισχυρισμοί τους γελοιοποιήθηκαν για αυτή την καταπληκτική κυρία».





Επικοινωνία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα χθες το βράδυ ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ επικοινώνησαν με τον πρίγκιπα Γουίλαμ και την σύζυγο του και τους ευχήθηκαν περιστατικά. Δεν είναι ξεκάθαρο πως έγινε αυτή η επικοινωνία τηλεφωνικά με βιντεοκλήση ή με ένα απλό μήνυμα όπως επίσης δεν είναι ξεκάθαρο και το περιεχόμενο της.

Πάντως κάποια βρετανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι είπε στον αδερφό του πως αν αυτές τις δύσκολες ώρες τον χρειαστεί θα είναι κοντά του. Πληροφορία που δεν επιβεβαιώνεται από καμία επίσημη πηγή.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι πλέον υπάρχει πολύ σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα της βασιλικής οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος εξαιτίας της ασθένειας του, εκπληρεί μόνο τις πολύ βασικές του υποχρεώσεις, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαίνεται ότι θα απουσιάζει για καιρό οπότε το βάρος θα πέσει στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την βασίλισσα Καμίλα που και οι δυό τους όμως θα πρέπει να έχουν το νου τους και να αφιερώνουν χρόνο και στα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ασθενούν.

