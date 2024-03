Αθλητικά

GP Αυστραλίας: Ο Σάινθ νικητής μετά την εγκατάλειψη του Φερστάπεν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακός ήταν ο τρίτος αγώνας του πρωταθλήματος της F1, που μεταδίδεται αποκλειστικά από το ANT1+ και τον ANT1, καθώς εγκατέλειψαν δύο από τα φαβορί για την πρωτιά.

-

Το 3ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 για το 2024 διεξάγεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο της Μελβούρνης, στην πίστα του «Albert Park» στην Αυστραλία, μεταδόθηκε στις 06:00 ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, ενώ ετεροχρονισμένα θα μεταδοθεί στις 16:45 στον ΑΝΤ1.

Θριαμβευτική ήταν η νίκη για τον Κάρλος Σάινθ στη Μελβούρνη, με τον Σαρλ Λεκλέρκ να εξασφαλίζει το 1-2 για την Ferrari και τον Λάντο Νόρις να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Η εκκίνηση δεν επεφύλασσε δράμα για τους οδηγούς, καθώς όλοι μπόρεσαν να βγουν σώοι κι αβλαβείς από την πρώτη στροφή.

Όμως, το πραγματικό δράμα εξελίχθηκε ήδη από τον 2ο γύρο, όταν ο Σάινθ κατάφερε να προσπεράσει τον Φερστάπεν, την ώρα που ο Ολλανδός παραπονιόταν για πρόβλημα στο μονοθέσιο.

Οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν δύο γύρους αργότερα, όταν άρχισε να βγαίνει καπνός από την RB20 του και ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του, για να οδηγηθεί στην εγκατάλειψη.

Με την απώλεια του Φερστάπεν, η Ferrari είχε τη μεγάλη ευκαιρία για ένα προσοδοφόρο αποτέλεσμα.

Πράγματι, ο Σάινθ κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία ακόμη και μετά τις πρώτες αλλαγές ελαστικών.

Τα πρώτα πιτ στοπ πραγματοποιήθηκαν νωρίς, με τον Βαλτερί Μπότας Bottas να πέφτει ξανά «θύμα» μίας πολύ αργής αλλαγής.

Η δεύτερη απώλεια της ημέρας έφτασε όταν ο Λούις Χάμιλτον ανέφερε διακοπή στον κινητήρα της W15, στον 17ο γύρο.

Ο Βρετανός πρωταθλητής δεν κατάφερε να επιστρέψει στα γκαράζ, όμως σταμάτησε κοντά σε έξοδο διαφυγής κι έτσι χρειάστηκε μόνο ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας.

Στο μεταξύ, ο Σέρχιο Πέρες είχε την αποστολή της ανάβασης από την 6η θέση, η οποία δε φάνηκε έτοιμη. Μετά την αλλαγή του, ο Μεξικανός έκανε δύο σερί προσπεράσεις. Η πρώτη έγινε στον γύρο 21 έναντι του George Russell και η δεύτερη στον 27ο γύρο έναντι του Fernando Alonso.

Οι δεύτερες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν από τον 34ο γύρο κι έπειτα, με την Kick Sauber να κάνει ένα ακόμη λάθος σε πιτ στοπ, αυτήν τη φορά σε βάρος του Zhou Guanyu. Μία καταστροφική μέρα για την ελβετική ομάδα.

Όσο για τις πρώτες θέσεις, οι διαφορές μεταξύ των κορυφαίων βρίσκονταν σχεδόν στα 10 δευτερόλεπτα. Ο Sainz διατηρούσε την πρωτοπορία, με τον Lando Norris να βρίσκεται στη 2η θέση και τον Charles Leclerc στην 3η. Όμως ο Βρετανός έχασε τη θέση του από τον Μονεγάσκο κατά την έξοδο από τα πιτ.

Εκτός βάθρου, στη μάχη για την 4η θέση, η McLaren έδωσε εντολή στον τοπικό ήρωα Oscar Piastri να δώσει τη θέση του στον teammate του.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσει η καρό σημαία, ο George Russell έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και συγκρούστηκε με τον τοίχο, όμως ο Βρετανός κατάφερε να βγει από το μονοθέσιο παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

Τελικά, ο Sainz κατάφερε να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, με τον Leclerc να «κλειδώνει» το 1-2 για τη Ferrari και τον Norris να συμπληρώνει το βάθρο.

Τελικά, η κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: Sainz, Leclerc, Norris, Piastri, Perez, Alonso, Stroll, Tsunoda, Hulkenberg, Magnussen, Albon, Ricciardo, Gasly, Bottas, Zhou, Ocon. Οι Russell, Hamilton και Verstappen δεν τερμάτισαν τον αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στη Μόσχα: Βίντεο με τους δράστες δημοσίευσε ο ISIS

Καρκίνος - Κέιτ Μίντλετον: Συγκίνηση στο Παλάτι από τα μηνύματα συμπαράστασης

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Τι γιορτάζουμε και τι τρώμε