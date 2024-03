Κοινωνία

Κυριακή της Ορθοδοξίας - ΔΙΣ: Θεία Λειτουργία στην Μονή Πετράκη χωρίς ΜΜΕ

Αντί για την Μητρόπολη Αθηνών, η Συνοδική Θεία Λειτουργία θα γίνει στην Μονή Ασωμάτων. Οι Ιεράρχες αρνήθηκαν να παρακαθίσουν σε γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Διαφορετικά από κάθε άλλη φορά θα εορταστεί από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου η Κυριακή της Ορθοδοξίας, λόγω των αποφάσεων που ελήφθησαν μετά από την ψήφιση απο την Βουλή του νόμου για τα ομοφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

Έτσι, για πρώτη φορά η Συνοδική Θεία Λειτουργία δεν θα γίνει στην Μητρόπολη Αθηνών, αλλά στην Μονή Πετράκη, ενώ οι Ιεράρχες απάντησαν αρνητικά στην πρόσκληση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για το ετήσιο γεύμα που κατ' έθος παρατίθεται στο Προεδρικο Μέγαρο την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Υπεθυμίζεται ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντησε με μια λιτή ανακοινωση στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν να παραβρεθούν στο καθιερωμένο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο, τονίζοντας ότι τόσο ο Αρχιεπίσκοπος, όσο και τα Μέλη της ΔΙΣ «είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο Προεδρικό Μέγαρο», ενώ είναι «σεβαστή η απόφασή τους να μην αποδεχθούν την πρόσκληση».

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ανέφερε «Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απέστειλε στις 4 Μαρτίου, προσκλήσεις προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, και τα Μέλη της Συνόδου, για το καθιερωμένο γεύμα που παραθέτει προς τιμήν τους στο Προεδρικό Μέγαρο, με την ευκαιρία της Εορτής της Ορθοδοξίας. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Δ.Ι.Σ. είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο Προεδρικό Μέγαρο, παράλληλα όμως είναι σεβαστή και η απόφασή τους ως προς το αν θα αποδεχθούν την πρόσκληση».

Έτσι, κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η Κυριακή της Ορθοδοξίας θα εορτασθεί την 24η Μαρτίου 2024, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.

Η Συνοδική Θεία Λειτουργία μάλιστα θα τελεσθεί χωρίς την παρουσία Μ.Μ.Ε. (τηλεοπτικών συνεργείων και φωτορεπόρτερ).

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου αναφέρει:

«Την προσεχή Κυριακή 24 Μαρτίου 2024, Α’ Κυριακή των Νηστειών, εορτάζεται πανορθοδόξως η Αναστήλωση των Ιερών Εικόνων, η οποία καθιερώθηκε το 843 από την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, τον υιό της Μιχαήλ Γ’ και τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιο τον Ομολογητή.

Στο πλαίσιο των λατρευτικών εκδηλώσεων για την ως άνω Εορτή, κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατά τη Συνεδρία της 5ης Μαρτίου 2024, θα τελεσθεί, κατά την ημέρα αυτή, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, Συνοδική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεοκλήτου και Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Σεβασμιώτατος Συνοδικός Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Προ της Απολύσεως της Θείας Λειτουργίας θα αναγνωσθεί ο «Συνοδικός Τόμος της Ορθοδοξίας» εις ανάμνησιν του γεγονότος της Αναστηλώσεως των Ιερών Εικόνων».





