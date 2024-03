Κοινωνία

ΔΙΣ - Κυριακή της Ορθοδοξίας: Στη Μονή Πετράκη ο εορτασμός

Οι αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία συνεδρίασε σήμερα υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο.

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας θα εορταστεί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, αντί του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, αποφάσισε σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 167ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος Τύπου της ΔΙΣ, μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, την Κυριακή 24 Μαρτίου θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των μητροπολιτών Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσοστόμου, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Θεοκλήτου και Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμονος.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, όπως ήδη έχει ορισθεί. Κατόπιν ερώτησης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΔΙΣ απάντησε ότι δεν συζητήθηκε το θέμα του σ/ν για τον γάμο ομοφύλων, ενώ ελήφθη απόφαση για λιτό εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Είπε, επίσης, ότι δεν συζητήθηκε κάτι για τον τρόπο με τον οποίο θα εορταστεί η 25η Μαρτίου.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου:

Συνήλθε σήμερα, Τρίτη 5 Μαρτίου 2024, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 167ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η ΔΙΣ αποφάσισε ότι ο εφετινός εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας, κατά την Α' Κυριακή των Νηστειών, 24η Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεοκλήτου και Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος. Τον πανηγυρικό της ημέρας, ως έχει ήδη ορισθεί, θα εκφωνήσει ο Σεβασμιώτατος Συνοδικός Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Κατά τις Συνεδρίες της η ΔΙΣ:

Ενημερώθηκε περί του Γράμματος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γεωργίου, αναφερομένου στη συμπλήρωση πενήντα ετών από την τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο. Ο Μακαριώτατος και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον κυπριακό λαό, την οδύνη, αλλά και την αγωνία τους επειδή απέτυχαν όλες οι προσπάθειες ειρηνικής διευθέτησης, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου μέρους της Κύπρου.

Αποφάσισε τον ορισμό Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών ως Συνοδείας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, κατά την επίσκεψη Αυτού στο Κιλκίς, την 21η Ιουνίου 2024, λόγω των εορτασμών των Ελευθερίων της πόλεως. Επίσης, ενημερώθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίο περί των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κιλκίς με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκισίου.

Ενημερώθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα για την υπογραφή στη Λευκωσία, την 27η Φεβρουαρίου 2024, του Μνημονίου Συνεργασίας για τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία και εκπροσώπησε, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Εκκλησίας της Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος.

Ενημερώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο, περί της αποφάσεως του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για τη διοργάνωση, τον Οκτώβριο του 2025, Θεολογικού Συνεδρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 1700 ετών από τη σύγκληση της Α' Οικουμενικής Συνόδου. Η ΔΙΣ έθεσε το Συνέδριο υπό την αιγίδα Αυτής και ενέκρινε τον διορισμό των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Ενημερώθηκε από τον Διευθυντή του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θερμοπυλών κ. Ιωάννη, περί της συμμετοχής του Διορθοδόξου Κέντρου, κατόπιν ειδικής προσκλήσεως, ως μοναδικού Εκπροσώπου της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διακεκριμένων Ειδικών κατά του Αντισημιτισμού - The European Practitioners Network against Antisemitism (EPNA), το οποίο αποτελεί φορέα που περιλαμβάνει οργανισμούς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέραν αυτής, και τελεί υπό την αιγίδα και εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Αποφάσισε την έκδοση, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, του εγχειριδίου του Προκαθημένου του Αρμενικού Πατριαρχείου του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας κ. Αράμ Α', με τίτλο «Η Αρμενική Εκκλησία», το οποίο μετέφρασε στην ελληνική γλώσσα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

Ενημερώθηκε από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τανάγρας κ. Απόστολο, Διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, περί των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας, τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Ενέκρινε την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί του Τύπου, των Δημοσίων Σχέσεων και της Διαφωτίσεως για τη διοργάνωση της Η' Ημερίδος, με σκοπό την ενημέρωση των υπευθύνων Γραφείων Τύπου, καθώς και άλλων προσώπων που ασχολούνται με την επικοινωνία των Ιερών Μητροπόλεων των Περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024.

Ενέκρινε την πρόταση του Ινστιτούτου Μελέτης Νεοπλασμάτων Πεπτικού (Ι.Μ.ΝΕ.ΠΕ.), να τεθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος η Διημερίδα με τίτλο: «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού και Μεταμοσχεύσεις».

Τέλος, η ΔΙΣ κατάρτισε τον Συμπληρωματικό Πίνακα υποψηφίων κληρικών προς εγγραφή στον Κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλογίμων, ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων και Συνοδικών Επιτροπών, καθώς και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Προσφορά του βιβλίου «Διδάσκοντας την Ιστορία του Πόντου»

Στο διάλειμμα της Συνεδρίας ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γεώργιος Καλαντζής, προσέφεραν στον Μακαριώτατο Πρόεδρο και στα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου το βιβλίο-βοήθημα για τους λειτουργούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως, με τίτλο: «Διδάσκοντας την Ιστορία του Πόντου». Το βιβλίο επιμελήθηκαν η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του ΥΠΑΙΘΑ, η Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, αφού ευχαρίστησε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Φαναρίου και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, χαρακτήρισε εξαιρετικό και συγκινητικό το βιβλίο περί της Ιστορίας του Ελληνικού Πόντου, το οποίο αποτελεί καρπό αγαστής συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας, τονίζοντας ότι είναι ένα από τα εκπαιδευτικά βιβλία που χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Εξέφρασε δε την ευχή η εκδοτική αυτή προσπάθεια να είναι οδηγός για την έκδοση και άλλων βιβλίων, που θα βοηθούν στη διδασκαλία της Ιστορίας και άλλων τόπων του Ελληνισμού.