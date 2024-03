Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Δεν σας εύχομαι γάμους τέτοιου είδους (βίντεο)

Τι δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος προσερχόμενος για τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, έστειλε ένα νέο μήνυμα σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών προσερχόμενος για τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου.

Μεταξύ άλλων, είπε πως «Νέοι είστε όλοι, να κάνετε βαπτίσεις. Γάμους τέτοιου είδους δεν σας εύχομαι».

Κατά τα λοιπά για περισσότερες λεπτομέρειες παρέπεμψε στις αποφάσεις της Συνόδου. Από σήμερα έως και την Πέμπτη 7 Μαρτίου συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Ακόμη, είπε ότι "η εκκλησία, δεν αντιδρά, αγαπάει" αλλά και ότι “ελευθερία έχουμε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτό το ό,τι θέλει να μη γίνεται…”

