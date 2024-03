Πολιτική

Τέμπη - Ανδρουλάκης: Η πρόταση δυσπιστίας είναι ο μόνος δρόμος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να καταθέσουν από κοινού πρόταση δυσπιστίας.

Πρωτοβουλία για πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το βήμα» στο οποίο υποστηρίζεται ότι υπήρξε «Αλλοίωση συνομιλιών του σταθμάρχη, που “ξεριζώθηκαν” παράνομα από το σύστημα καταγραφών επικοινωνιών του ΟΣΕ, λίγες μόλις ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη», επικαλούμενο ανάλυση τεσσάρων συγκεκριμένων λέξεων του επίμαχου διαλόγου τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με δήλωσή του καλεί «όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων» και να υποβάλουν πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση την οποία αποκάλεσε χαρακτηριστικά, «αδίστακτη αγέλη εξουσίας».

Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

"Οι σημερινές αποκαλύψεις αποδεικνύουν ότι το έγκλημα των Τεμπών είναι ένα διαρκές έγκλημα .

Είναι εξοργιστικό ότι την ώρα που 57 άνθρωποι έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους, την ώρα που θρηνούσαν οι οικογένειες τους και εκατομμύρια Έλληνες σκέπτονταν ότι στο μοιραίο τρένο θα μπορούσαν να είναι τα δικά τους παιδιά, κάποιοι είχαν την προτεραιότητα να αφαιρέσουν συνομιλίες του επίμαχου σταθμάρχη, να τις χαλκεύσουν και να τις διοχετεύσουν σε φιλικά μέσα για να ενισχύσουν το αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους.

Κι όλα αυτά πριν τις παραλάβει η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη Απέναντι μας έχουμε μια αδίστακτη αγέλη εξουσίας, που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει το κράτος δικαίου. Γι’ αυτό υπάρχει μόνο ένας δρόμος: η πρόταση δυσπιστίας. Αναλαμβάνω τη θεσμική πρωτοβουλία και καλώ όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων".

Η Νέα Αριστερά αναφέρει σε ανακοίνωσή της, πως θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας:

«Η Nέα Aριστερά στις 6 Μαρτίου κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας στην από κοινού κατάθεση πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Επέλεξαν για μικροκομματικούς λόγους να απορρίψουν την πρόταση αυτή. Σήμερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρόταση της Νέας Αριστεράς. Εμείς δεν κάνουμε παιχνίδια.

Το δήλωσε σήμερα νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Η παραμονή της αποτελεί όνειδος για τη δημοκρατία. Η Νέα Αριστερά θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο».

