Κόσμος

Ρωσία: Κατηγορεί την Ουκρανία χρησιμοποιώντας deepfake βίντεο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο βίντεο εμφανίζειται ο αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολέξι Ντανίλοφ να να λέει πως “είναι διασκεδαστικο αυτό που συνέβη στη Μόσχα”.

-

Ένα deepfake βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται ότι έφτιαξε ρωσικό κανάλι προκειμένου να κατηγορηθεί η Ουκρανία για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Σύμφωνα με το BBC, ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια στη Ρωσία το NTV μετέδωσε ένα deepfake βίντεο χρησιμοποιώντας ήχο που δημιουργήθηκε με AI ως «τεκμήριο» ότι η Ουκρανία εμπλέκεται στην τρομοκρατική επίθεση.

Στο βίντεο, ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξί Ντανίλοφ ακούγεται να λέει πως «είναι διασκεδαστικό αυτό στη Μόσχα σήμερα.Νομίζω ότι είναι πολύ διασκεδαστικό. Θα ήθελα να πιστεύω ότι θα κανονίσουμε τέτοια διασκέδαση για αυτούς πιο συχνά».

Σύμφωνα με το BBC, το βίντεο αποτελείται από δύο συνεντεύξεις που δημοσιεύθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Η φωνή του Ντανίλοφ πιθανότητα δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με ειδικό.





Ειδήσεις σήμερα:

Eπίθεση στη Μόσχα: Βίντεο με τους δράστες δημοσίευσε ο ISIS

Καναδάς: Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη

25η Μαρτίου - Παρέλαση: Μαθητές από 230 σχολεία απέδωσαν τιμή στους ήρωες του 1821 (εικόνες)