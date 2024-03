Κόσμος

Επίθεση στη Μόσχα: Πούτιν-Ερντογάν ψάχνουν ίχνη των δραστών στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Πως συνδέονται” οι δράστες τις επίθεσης με την Άγκυρα. Τι ερευνούν από κοινού Ρωσία και Τουρκία.

-

Σε επαφή με την Μόσχα βρίσκονται τα τουρκικά Υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών καθώς και η MIT με σκοπό τη διεξαγωγή σοβαρής δραστηριότητας στην Άγκυρα σχετικά με την επίθεση στη Μόσχα, όπως μεταδίδεται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο μαχητής που συνελήφθη μετά την επίθεση και αναφέρθηκε ότι είναι Τατζίκος, δίνει το όνομά του ως Shamsuddin Faruddin. Λέει επίσης ότι έφτασε [στη Ρωσία] από την Τουρκία στις αρχές Μαρτίου. Ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη επίσημη δήλωση από αξιωματούχους της τουρκικκής κυβέρνησης για το θέμα αυτό.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου και σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα Yetkinreport, Τούρκοι αξιωματούχοι ασφαλείας ερευνούν επίσης εάν οι δράστες της επίθεσης ανήκαν στο παράρτημα του ISIS-Khorasan το οποίο πραγματοποίησε την επίθεση στην καθολική εκκλησία Santa Maria στην Κωνσταντινούπολη στις 28 Ιανουαρίου.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε τότε ότι, σε συνεργασία με τη MIT, συνελήφθησαν πολλοί ύποπτοι που ανήκαν στο παράρτημα του ISIS - Khorasan (αποτελούμενο από Κεντροασιάτες και Αφγανούς), συμπεριλαμβανομένων κάποιων που ετοιμάζονταν να επιτεθούν στην Ιρακινή Πρεσβεία στην Άγκυρα.

Συμφωνα με ρωσικές πηγές, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθιξε το συριακό ζήτημα κατά τις συνομιλίες του με τον Τούρκος Πρόεδρο Ερντογάν και τον Πρόεδρο της Συρίας Άσαντ (από τους πρώτους ηγέτες που τον κάλεσαν για συλλυπητήρια μετά την επίθεση). Δίδεται η ερμηνεία ότι η Ρωσία θα αντεπιτεθεί σε στόχους του ISIS στη Συρία και ζητά σε αυτό υποστήριξη τόσο από την Τουρκία όσο και από τη Συρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Eπίθεση στη Μόσχα: Βίντεο με τους δράστες δημοσίευσε ο ISIS

Καναδάς: Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη

25η Μαρτίου - Παρέλαση: Μαθητές από 230 σχολεία απέδωσαν τιμή στους ήρωες του 1821 (εικόνες)