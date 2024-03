Αθλητικά

Γεωργία - Ελλάδα: ο διαιτητής στον “τελικό” της Τιφλίδας

Ποιος θα σφυρίξει το κρίσιμο ματς για τα προκριματικά του Euro 2024. Αναχώρισε η Ελληνική αποστολή για την Τιφλίδα.

Η εθνική Ελλάδας θα δώσει την Τρίτη (26/3, 19:00) τη μεγάλη μάχη με τη Γεωργία στην Τιφλίδα για μία θέση στα τελικά του EURO 2024 και διαιτητής του αγώνα στο «Boris Paichadze» ορίστηκε από την UEFA ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στον κόσμο, ο Πολωνός

Σιμόν Μαρτσίνιακ. Ο 43χρονος elite διαιτητής είχε σφυρίξει στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Κατάρ, ανάμεσα σε Αργεντινή και Γαλλία. Εχει βρεθεί άλλες τρεις φορές σε παιχνίδι της εθνικής, όλα για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το Σεπτέμβριο του 2017 στην ήττα (1-2) από το Βέλγιο, το Νοέμβριο του 2021 στην ήττα (0-1) από την Ισπανία, ενώ το Μάρτιο είχε διευθύνει τη συνάντησή (1-1) με τη Γεωργία στην Τούμπα. Επίσης έχει σφυρίξει αρκετές φορές ματς ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα, ενώ έχει διαιτητεύσει και στη Super League, τον Μάρτιο του 2021, στην Τούμπα και στο 2-2 του ΠΑΟΚ με τον Αρη. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Πάβελ Σοκολνίτσκι και Τόμας Λίστκιεβιτς, 4ος διαιτητής ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ και VAR ο, επίσης Πολωνός, Τόμας Κβιατόβσκι.

Αναχώρισε η Ελληνική αποστολή για την Τιφλίδα

Η εθνική Ελλάδας θα παίξει την Τρίτη ένα από τα κρισιμότερα ματς την τελευταία δεκαετία κόντρα στη Γεωργία στην Τιφλίδα, για μία θέση στα τελικά του EURO 2024 στο κατάμεστο στάδιο «Boris Paichadze». Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αναχώρησε σήμερα από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την πρωτεύουσα της Γεωργίας. Εκεί θα ολοκληρώσει αύριο την προετοιμασία της για το μεγάλο ματς.

Να σημειωθεί μόνο σε σε πέντε ώρες η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γεωργίας ανακοίνωσε «sold out» για την αναμέτρηση, ενώ η ΕΠΟ έχει εξασφαλίσει 2.000 εισιτήρια, που θα δοθούν σε Ελληνες φιλάθλους, για το παιχνίδι.

