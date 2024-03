Life

25η Μαρτίου - ΕΛΑΣ: με... Μαρίνα Σάττι εύχεται “καλή επιστροφή” στους εκδρομείς (εικόνες)

Η ΕΛΑΣ, επέλεξε μία χιουμοριστική ανάρτηση για να ευχηθεί στους εκδρομείς "καλή επιστροφή".

Η Ελληνική Αστυνομία, σε μία προσπάθειά της να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου για προσεκτική οδήγηση, έστειλε το δικό της ιδιαίτερο μήνυμα σε όσους επιστρέφουν από την εξόρμηση του τριημέρου.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. ανάρτησε μια φωτογραφία από το βίντεο κλιπ της Μαρίνας Σάττι για το τραγούδι «ZARI» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παροτρύνοντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε, φαίνεται η τραγουδίστρια να κρατάει ένα πλακάτ, στο οποίο αναγράφεται το μήνυμα «μη χρησιμοποιήσεις άσκοπα τη Λ.Ε.Α.!».

