Επίθεση στη Μόσχα: Έλληνες της Ρωσίας μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πώς περιγράφουν στον ΑΝΤ1, Έλληνες ομογενείς της Ρωσίας την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα που συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Σύμφωνα με την Ελληνική κοινότητα της Μόσχας κανένας ομογενής δεν έχασε τη ζωή του στο τρομοκρατικό χτύπημα που συνέβη σε αίθουσα συναυλιών με τα θύματα να είναι δεκάδες.

Πήραν φωτιά τα τηλέφωνα ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα στη Μόσχα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα... Η αγωνία χτύπησε "κόκκινο" μέχρι να βεβαιωθούν ότι κανένας ομογενής δεν ήταν στο Crocus City Hall, εκεί που έγινε το μακελειό.

Όπως περιγράφει ο Ελευθέριος Χατζηθεοδωρίδης, πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας πανεπιστημίου "Φιλίας των Λαών", "υπήρξε ένας χαμός δηλαδή το τηλέφωνό μου πήρε φωτιά μπορούμε έτσι να το πούμε πολύ απλοικά διότι όλοι από την Ελλάδα έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε πού βρίσκομαι 23 εγώ μετά αμέσως πήρα τα τηλέφωνα όλων των ελλήνων φοιτητών που έχουμε εδώ πέρα στο πανεπιστήμιο για να δω που είναι τα παιδιά αν είναι όλα καλά και μετά να τους ηρεμήσουμε με κάποιο τρόπο όσο μπορούμε".

Κι ήταν μόνο θέμα τύχης πως δεν υπήρξαν ομογενείς στην μοιραία επίθεση λένε οι Έλληνες της Μόσχας στον ΑΝΤ1.

Ο Σαμσών Μωυσίδης, ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μόσχα αναφέρει χαρακτηριστικά: "Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι όλοι κι εμείς ακόμα θα μπορούσαμε να είμασταν εκεί είναι ένα αρκετά πολύ συχναστο μέρος".

Με το που έγινε γνωστή η τραγική είδηση ξέσπασε κύμα εθελοντισμού, από Έλληνες κάθε επαγγέλματος και ασχολίας.

Η Θεοδώρα Γιαννίτση, Διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας, δήλωσε στον ΑΝΤ1: "σύσσωμη η ελληνική ομογένεια η ελληνική κοινότητα της Μόσχας μαζί με όλη τη ρωσική κοινωνία συμπάσχει συμπονά είναι αλληλέγγυοι και απόλυτη συσπειρωμένη".

Ο Σαμψών Μωυσίδης, τόνισε ακόμη πως "αυτές τις πράξεις είναι ο φόβος και ο τρόμος αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε συσπειρωμένοι σαν κοινωνία εδώ πέρα και να μη δώσουμε το αποτέλεσμα το οποίο ψάχνανε να δημιουργηθεί ένας αποσυντονισμός".

Η ελληνική κοινότητα λένε οι ομογενείς μας στον αντέννα στέκεται δίπλα στα θύματα της επίθεσης.

