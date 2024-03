Life

25η Μαρτίου - Περιφέρεια Αττικής: Drones σχημάτισαν σύμβολα του 1821 στον ουρανό (βίντεο)

Ένα φαντασμαγορικό θέαμα αντίκρυσαν οι κάτοικοι της Αττικής που κοίταξαν στον ουρανό.

-

Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρυσαν όσοι κοίταξαν ψηλά στον ουρανό της Αττικής λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς είχε καλέσει τους πολίτες «να κοιτάξουν ψηλά την παραμονή της 25ης Μαρτίου, για να μπορέσουν να δουν κάτι μοναδικό».

Στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν ο ουρανός φωτίστηκε από ένα σόου από πολυάριθμα drones πάνω από τον λόφο του Λυκαβηττού, με ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα.

«Σχεδιάσαμε την κάθε λεπτομέρεια για να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Είχαμε την πίστη και τη διάθεση να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτοποριακό. Κάτι μοναδικό! Να σηκώσουμε την Ελληνική Σημαία στον ουρανό της Αθήνας πιο ψηλά από ποτέ. Να τιμήσουμε με έναν συγκινητικό τρόπο τους ήρωες του 1821 που πάλεψαν και κατέκτησαν την Ανεξαρτησία μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες! Χρόνια πολλά Ελλάδα!», αναφέρει στο μήνυμα του ο Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με βίντεο από το μοναδικό θέαμα.

Συνολικά 250 drones δημιούργησαν διάφορα σχήματα στον ουρανό, δίνοντας στους Αθηναίους μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν τα σύμβολα που σχετίζονται με την επέτειο της Επανάστασης του 1821.

