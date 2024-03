Αθλητικά

NBA - Μπακς: Κέρδισαν τους πρωτοπόρους με σούπερ Αντετοκούνμππο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κρις Μίντλετον, οι Μπακς επικράτησαν εύκολα των Θάντερ στο Μιλγουόκι για το ΝΒΑ.

-

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους και «μάζεψε» 19 ριμπάουντ (σ.σ. ρεκόρ σεζόν) και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε μία σημαντική νίκη με 118-93 επί της Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Κρις Μίντλετον σημείωσε το δεύτερο triple-double στην καριέρα του με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους γηπεδούχους, που πλέον μετρούν 46 νίκες και 25 ήττες στο εφετινό ΝΒΑ, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις και ο Μπρουκ Λόπεζ, πρόσθεσαν 15 και 14 πόντους, αντίστοιχα για τα «ελάφια».

Ο Τζος Γκίντεϊ ήταν ο ηγέτης των φιλοξενούμενων (49 νίκες και 21 ήττες) με 19 πόντους, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν σημείωσε έξι πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Οκλαχόμα Σίτι 118-93

118-93 ΛΑ Λέϊκερς-Ιντιάνα 150-145

150-145 Μινεσότα-Γκόλντεν Στέιτ 114-110

114-110 Μαϊάμι-Κλίβελαντ 121-84

121-84 Ντιτρόιτ-Νέα Ορλεάνη 101-114

101-114 ΛΑ Κλίπερς-Φιλαδέλφεια 107-121