25η Μαρτίου: H έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη (εικόνες)

Συγκίνηση και δέος κατά την τελετή έπαρσης της γαλανόλευκης στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ανήμερα της εθνικής επετείου.

Με την επίσημη έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου άνοιξε και επίσημα το πρωί, στις 08:00, το σημερινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Όσοι βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας στον Ιερό Βράχο παρακολούθησαν τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς να υψώνουν στον ιστό τη σημαία και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου από την μπάντα του λιμενικού. Η έπαρση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Λυκαβηττός: 21 κανονιοβολισμοί για την επέτειο του 1821

Οι εθιμοτυπικοί 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό έδωσαν νωρίτερα στο εναρκτήριο λάκτισμα για τις εκδηλώσεις στην Αθήνα για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός "έπεσε" στις 6:20 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να ακολουθήσουν άλλοι 20 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Στο πρόγραμμα ακολουθεί η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 10:00 η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ακολούθως η Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει την παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η έναρξη της οποίας προγραμματίστηκε για τις 11:00 το πρωί.

