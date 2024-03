Κόσμος

Γάζα: Η Κίνα στηρίζει το ψήφισμα για την κατάπαυση πυρός

Ψηφίζεται σήμερα το νέο σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το οποίο ζητεί «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι στηρίζει το νέο σχέδιο απόφασης που θα τεθεί προς ψήφιση αργότερα σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το οποίο ζητεί «άμεση» κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Η Κίνα στηρίζει αυτό το προσχέδιο απόφασης και συγχαίρει την Αλγερία και τις άλλες αραβικές χώρες για τη σκληρή τους δουλειά», δήλωσε ο Λιν Ζιάν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Ελπίζουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να το εγκρίνει το συντομότερο δυνατό και να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες», πρόσθεσε.

Αρχικά η ψηφοφορία επί του σχεδίου αυτού θα πραγματοποιούνταν το Σάββατο, όμως αναβλήθηκε για σήμερα προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα αποτυχία.

Την Παρασκευή η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε σχέδιο απόφασης που είχαν προτείνει οι ΗΠΑ, το οποίο υπογράμμιζε την «ανάγκη» για «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα συνδεόμενη με διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς μετά την αιματηρή και πρωτοφανή επίθεση μαχητών της στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Όμως το αμερικανικό σχέδιο απόφασης δεν ζητούσε ξεκάθαρα άμεση εκεχειρία, χρησιμοποιώντας φρασεολογία την οποία οι αραβικές χώρες, η Κίνα και η Ρωσία θεώρησαν αμφίσημη. Οι χώρες αυτές κατήγγειλαν το «υποκριτικό σόου» των ΗΠΑ την ώρα που η Γάζα «έχει σχεδόν σβηστεί από τον χάρτη».

«Αν οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρά το θέμα της εκεχειρίας, τότε ας ψηφίσουν το άλλο σχέδιο», δήλωσε ο Κινέζος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ζουν Ζανγκ.

Το νέο σχέδιο απόφασης που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα καταρτίστηκε από οκτώ από τα συνολικά δέκα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (Αλγερία, Μάλτα, Μοζαμβίκη, Γουιάνα, Σλοβενία, Σιέρα Λεόνε, Ελβετία, Ισημερινός), τα οποία διαπραγματευόντουσαν όλο το Σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να μην αποτύχει και αυτή η προσπάθεια, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι οποίες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα κατά την επίσκεψή του στην Ιορδανία ότι υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση μεταξύ της διεθνούς κοινότητας υπέρ της ανάγκης για εκεχειρία στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και κατά μιας χερσαίας επιχείρησης στη Ράφα, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή.

«Παρατηρούμε την αυξανόμενη συναίνεση μεταξύ της διεθνούς κοινότητας να τονιστεί στους Ισραηλινούς ότι χρειάζεται η εκεχειρία και επίσης βλέπω αυξανόμενη συναίνεση – το άκουσα στις ΗΠΑ, το άκουσα από την ΕΕ, για να μην αναφέρω φυσικά τον μουσουλμανικό κόσμο – να πούμε ξεκάθαρα στους Ισραηλινούς ότι οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση στη Ράφα ενδέχεται να προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή», υπογράμμισε ο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Άνευ όρων απελευθέρωση ομήρων

Η πιο πρόσφατη εκδοχή του σχεδίου, την οποία είδε το AFP χθες Κυριακή, «ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός για τον μήνα του Ραμαζανιού», που ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες, η οποία θα οδηγήσει σε «διαρκή και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα «ζητεί την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Αντίθετα με το αμερικανικό σχέδιο απόφασης, δεν συνδέει τα αιτήματα με τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται μεταξύ του Κατάρ, των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, αν και «αναγνωρίζει» την ύπαρξη των συνομιλιών αυτών που έχουν στόχο την επίτευξη εκεχειρίας και την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Εξάλλου το νέο σχέδιο απόφασης ζητεί «την άρση όλων των εμποδίων» στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Βαθειά διχασμένο για το ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα εδώ και χρόνια, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει μπορέσει να υιοθετήσει από τις 7 Οκτωβρίου για το ζήτημα αυτό μόνον δύο αποφάσεις (από τις οκτώ που είχαν τεθεί σε ψηφοφορία), κυρίως ανθρωπιστικές. Χωρίς μεγάλα αποτελέσματα, έπειτα από πεντέμισι μήνες πολέμου, η εισροή βοήθειας στην πολιορκούμενη Γάζα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής, την ώρα που πλανάται η απειλή λιμού.

Το νέο σχέδιο απόφασης καταδικάζει επίσης «κάθε τρομοκρατική ενέργεια», χωρίς να αναφέρεται στις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, κυρίως αμάχων.

