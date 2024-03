Πολιτική

Τέμπη – Γεωργιάδης: Ούτε έγκλημα υπάρχει, ούτε συγκάλυψη

Με αναφορές σε δικαστικές πλάνες της κλασικής αρχαιότητας ο Υπουργός Υγείας μιλά για μηδενική υπαιτιότητα κυβερνητικών πολιτικών προσώπων.

«Ούτε έγκλημα υπάρχει στην Τέμπη, ούτε συγκάλυψη» τονίζει με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την πρόταση μομφής της αντιπολίτευσης, την οποία εγκάλεσε ότι συνασπίστηκε γύρω από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, παραθέτει μάλιστα και μια ιστορική αναλογία με τη δίκη των Στρατηγών των Αργινουσών στην αρχαία Αθήνα. «Το Σήμερα είναι πλέον προφανές ότι ισχυρά Οικονομικά Συμφέροντα δεν επιθυμούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει την Πολιτική ισχύ που του έδωσε ο Λαός στις πρόσφατες Εθνικές Εκλογές» τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης και προσθέτει: «Γύρω από αυτά τα Συμφέροντα συνασπίστηκε η Αντιπολίτευση και όλοι μαζί για πολιτικά επιχειρήματα προβάλλουν τους συγγενείς τους νεκρούς, ενώ οι όλοι μας υποχωρούμε διότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Ως αποτέλεσμα αυτού ο Ελληνικός Λαός έχει πιστέψει στη συντριπτική του Πλειοψηφία στο “Έγκλημα των Τεμπών” και στην “συγκάλυψη του εγκλήματος”. Ούτε Έγκλημα υπάρχει στα Τέμπη ούτε Συγκάλυψη. Ένα τραγικό δυστύχημα ήταν οφειλόμενο σε διαδοχικά ανθρώπινα λάθη. Μας πονάει; Ναι! Μας Εξοργίζει; Ναι! Αλλά δεν πρέπει να καταστρέψουμε την Χώρα και τη Δημοκρατία μας επιτρέποντας σε όσους εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για ίδιους πολιτικούς σκοπούς!» σημειώνει ο υπουργός Υγείας.

