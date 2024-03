Πολιτική

Τέμπη - Πρόταση δυσπιστίας: “θύελλα” για τον Κασσελάκη και τους “διεθνείς παρατηρητές”

Οξύνεται η πολιτική κόντρα για την τραγωδία στα Τέμπη. Η πρόταση Ανδρουλάκη για πρόταση μομφής, η στάση των άλλων κομμάτων και τα "πυρά", κυβερνητικά και φίλια στον Κασσελάκη για την δήλωση της Κυριακής.

Στα χαρακώματα βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά την κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη να ανακοινώσει πως θα υποβάλει πρόταση δυσπιστίας την οποία στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Βήμα της Κυριακής που έκανε λόγο για μοντάζ στους διαλόγους του σταθμάρχη με δυο μηχανοδηγούς τη μοιραία βραδιά στα Τέμπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου της αντιπολίτευσης να συνταχθπούν υπέρ της πρότασης δυσπιστίας που προτείνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και αναφέρει μεταξύ άλλων: "Απέναντι μας έχουμε μια αδίστακτη αγέλη εξουσίας, που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει το κράτος δικαίου. Γι’ αυτό υπάρχει μόνο ένας δρόμος: η πρόταση δυσπιστίας. Αναλαμβάνω τη θεσμική πρωτοβουλία και καλώ όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων".

Το Μαξίμου "σήκωσε το γάντι", χαρακτηρίζοντας ευπρόσδεκτη την πρόταση δυσπιστίας αφήνοντας ωστόσο αιχμές για επιχείρηση αποσταθεροποίησης της χώρας.

Η δήλωση δε του Στέφανου Κασσελάκη ο οποίος κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές με την παρουσία ωστόσο διεθνών παρατηρητών άνοιξε τον ασκό του Αιόλου με αντιδράσεις και εντός ΣΥΡΙΖΑ.

Σπίρτζης: Υπερβολή Κασσελάκη οι εκλογές με διεθνείς παρατηρητές

Yπερβολική χαρακτήρισε την σκέψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το στέλεχος του κόμματος, Χρήστος Σπίρτζης

«Νομίζω ήταν μια βαριά υπερβολή η τοποθέτηση του κ. Κασσελάκη αλλά και αυτά που έχουν γίνει από εκεί και πέρα είναι βαριά»

Σχετικά με τα Τέμπη ανέφερε ότι «έχουν μαζευτεί 1,5 εκατ. υπογραφές για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και για να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών».

Παράλληλα, σχετικά με τα όσα δημοσιεύτηκαν για το δυστύχημα στα Τέμπη περί αλλοίωσης των ηχητικών ντοκουμέντων των συνομιλιών του σταθμάρχη ο κ. Σπίρτζης επισήμανε πως η κυβέρνηση «πρέπει να τεκμηριώσει με κάθε τρόπο ότι οι ευθύνες περιορίζονται στο ανθρώπινο λάθος, δηλαδή μεταξύ των δύο μηχανοδηγών και του σταθμάρχη».

Πλεύση Ελευθερίας: Αυτονόητο το να στηρίξουμε την πρόταση μομφής

«Η "Πλεύση Ελευθερίας" αυτονοήτως θα στηρίξει την πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης για τις οργιώδεις και συνεχιζόμενες ενέργειες συγκάλυψης του Εγκλήματος των Τεμπών και των κραυγαλέων κυβερνητικών ευθυνών για το έγκλημα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα. Η ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας, έρχεται μετά απο τις ανακοινώσεις στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Και συνεχίζει: «Είναι, άλλωστε, η "Πλεύση Ελευθερίας" που έχει προσκαλέσει όλα τα Κόμματα να κάνουν σχετικές ενέργειες από τις 7 Μαρτίου, με πρόταση μομφής στο Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής. Και είναι η Πλεύση Ελευθερίας που καλεί σταθερά κι επίμονα τον κ. Μητσοτάκη να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί».

«Η πρόταση μομφής», επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η "Πλεύση Ελευθερίας" «είναι οφειλόμενη ενέργεια απέναντι σε μία Κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό, αλλά και σε μία Κοινοβουλευτική Κυβερνητική Πλειοψηφία, που θεωρούν ότι ούτε ο θάνατος 57 ανθρώπων κι ο τραυματισμός 180, επί διακυβέρνησής τους και εξαιτίας πράξεων και παραλείψεών τους, δεν είναι γεγονός για το οποίο οφείλουν να απολογηθούν. Μια Κυβέρνηση που επιχειρεί ακόμη και σήμερα να κατηγορήσει τα θύματα και τις οικογένειές τους για να καλύψει τις ευθύνες της».

Και το ΚΚΕ ανακοίνωσε πως θα στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας "Εφόσον κατατεθεί", έχοντας όμως το δικό του σκεπτικό.

Η πρόταση δυσπιστίας θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή.





