Κασσελάκης: Ζητά παραίτηση Μητσοτάκη και εκλογές με διεθνή τοποτήρηση (βίντεο)

Δριμύ κατηγορώ από την επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, της οποίας ζητά την παραίτηση.

Νέα ευθεία αμφισβήτηση όχι μόνο για το βαθμό υπαιτιότητας κυβερνητικών πολιτικών προσώπων για το τραγικό σιδηροδρομικών δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και για την ίδια την ικανότητα της κυβέρνησης για διενέργεια διαφανούς εκλογικής διαδικασίας στη χώρα, απηύθυνε δημόσια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Σε βίντεο – ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κασσελάκης ζήτησε την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία και τη διεξαγωγή εκλογών, παρουσία διεθνών παρατηρητών.

Στο βίντεό του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Σκόπευα να σας απευθυνθώ μετά το τέλος της θητείας μου, όμως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε κρατική μονταζιέρα την ίδια τη νύχτα του εγκλήματος των Τεμπών, με σκοπό να αποδοθούν ευθύνες αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος.

Την ίδια τη νύχτα που χάσαμε 57 συνανθρώπους μας και που τα σωστικά μέσα επιχειρούσαν να διασώσουν ζωές!

Αμέσως μετά, το κράτος - παρακράτος έδωσε το μονταρισμένο υλικό σε φιλοκυβερνητικά μέσα, για να δημιουργηθεί η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι πρόκειται περί ενός τυχαίου ανθρώπινου λάθους.

Και αμέσως μετά, ο Πρωθυπουργός βγαίνει με διάγγελμα να αποδώσει το τραγικό έγκλημα σε ανθρώπινο λάθος, με επόμενο βήμα το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος.

Δε χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο αυτήν την ώρα.

Καλώ τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί ήρεμα και με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει σε δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες και όχι σε μονάρχες, ώστε η χώρα να οδηγηθεί συντεταγμένα σε δημοκρατικές εκλογές.

Με την παρουσία, διεθνών παρατηρητών, διότι ένας πρωθυπουργός που υπό την ηγεσία του μοντάρονται στοιχεία εγκλήματος, παρακολουθούνται πολιτικοί και στρατιωτικοί από ΕΥΠ – Predator και διοχετεύονται απόρρητα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκλογική εργαλειοποίηση, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ χωρίς αμφιβολία.

Καλώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων για μία και μόνη φορά και να μου απαντήσει εντός 24 ωρών αν συμφωνεί με τον οδικό χάρτη προς την ομαλότητα, που περιέγραψα.

Σας ευχαριστώ πολύ».

