Τέμπη: Στα “κόκκινα” η πολιτική αντιπαράθεση - Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση

Σε "εμπόλεμη ζώνη" έχει μετατραπεί το πολιτικό σκηνικό της χώρας, με την αντιπολίτευση να στηρίζει την πρόταση δυσπιστίας.

Του Γιάννη Τσακίρη

Πολιτική θύελλα, με πόλεμο ανακοινώσεων και δηλώσεων προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας "Το Βήμα" που κάνει λόγο για αλλοίωση των διαλόγων μηχανοδηγού-σταθμάρχη το μοιραίο βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να καταθέσουν απο κοινού πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης , με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να απαντούν θετικά.

Μάλιστα, ο Στέφανος Κασσελάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας καλοδεχούμενη, έκανε λόγο για προσπάθεια αποστασθεροποίησης της χώρας, στην οποία παίρνουν μέρος και οργανωμένα συμφέροντα!

Εβδομάδα ακραίας πόλωσης αναμένεται στο πολιτικό σκηνικό μετά την ανακοίνωση του Νίκου Ανδρουλάκη οτι θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από το Βήμα της Κυριακής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου της αντιπολίτευσης να συνταχθπούν υπέρ της πρότασης δυσπιστίας που προτείνει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και αναφέρει μεταξύ άλλων: "Απέναντι μας έχουμε μια αδίστακτη αγέλη εξουσίας, που καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει το κράτος δικαίου. Γι’ αυτό υπάρχει μόνο ένας δρόμος: η πρόταση δυσπιστίας. Αναλαμβάνω τη θεσμική πρωτοβουλία και καλώ όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων".

Το Μαξίμου "σήκωσε το γάντι", χαρακτηρίζοντας ευπρόσδεκτη την πρόταση δυσπιστίας αφήνοντας ωστόσο αιχμές για επιχείρηση αποσταθεροποίησης της χώρας.

"Το πρωτοσέλιδο του «Βήματος της Κυριακής» και η αυτόματη αποδοχή του από την αντιπολίτευση σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή του δηλώνει πολλά. Η εξέλιξη αυτή, μάλιστα, γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, λίγο αργότερα, για την από κοινού πρόταση δυσπιστίας προς την Κυβέρνηση. Οι μάσκες έπεσαν! Και τώρα γίνεται φανερό ότι αυτή η αντικυβερνητική εκστρατεία με αιχμή μία εθνική τραγωδία και όχημά της την κυνική εκμετάλλευση του πόνου, δεν ήταν παρά ένα μέρος της προσπάθειας να αποσταθεροποιηθεί η ίδια η χώρα", είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Στέφανος Κασσελάκης από την πλευρά του κάλεσε τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές καλώντας τον μάλιστα να απαντήσει σε 24 ώρες αν αποδέχεται το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την πρόταση δυσπιστίας

"Καλώ τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί ήρεμα και με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει σε δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες και όχι σε μονάρχες, ώστε η χώρα να οδηγηθεί συντεταγμένα σε δημοκρατικές εκλογές. Με την παρουσία, διεθνών παρατηρητών, διότι ένας πρωθυπουργός που υπό την ηγεσία του μοντάρονται στοιχεία εγκλήματος, παρακολουθούνται πολιτικοί και στρατιωτικοί από ΕΥΠ - Predator και διοχετεύονται απόρρητα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εκλογική εργαλειοποίηση, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ χωρίς αμφιβολία", είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε ακόμη: "Αυτή η χυδαία προσπάθεια θα αποτύχει. Πολύ περισσότερο καθώς όλοι οι πολίτες, πλέον, διαπιστώνουν ότι σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς της εκλεγμένης κυβέρνησης παίρνουν μέρος και οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. Συμφέροντα που θέλουν να την καταστήσουν όμηρο των δικών τους σχεδιασμών. Ματαιοπονούν! Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω σε εποχές αβεβαιότητας και εκβιασμών από ισχυρά συμφέροντα και κομματικές σκοπιμότητες".

Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Βούλα Κεχαγιά, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, αναφέρει: "Αυτονόητο ότι θα υποστηρίξουμε πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή για το καλό της κοινωνίας και της χώρας".

"Ναι" στην πρόταση δυσπιστίας είπε πρώτη η Νέα Αριστερά ενώ το ΚΚΕ δήλωσε πως θα την στηρίξει εφόσον κατατεθεί και η Ελληνική Λύση πως θα συνταχθεί

Το ΚΚΕ, αν και συμφωνεί με την πρόταση μομφής, θέλει να γίνει με δικό του σκεπτικό και όχι του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων αναφέρει στην ανακοίνωσή του: "Εφόσον κατατεθεί πρόταση μομφής απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ, το ΚΚΕ θα τη στηρίξει με το δικό του σκεπτικό, όπως κάνει πάντα. Άλλωστε, το ΚΚΕ εκφράζει την μομφή του απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ καθημερινά".

Η Ελληνική Λύση, συντάχθηκε με την πρόταση μομφής και αναφέρει σε ανακοίνωσή της μεταξύ άλλων: "Εννοείται ότι η Ελληνική Λύση θα συνταχθεί με οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα απαλλάξει την Ελλάδα από την ολέθρια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με πυροτεχνήματα όμως, δεν κάνεις πολιτική".

Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, είπε: "Δεν υπάρχει πια περιθώριο ανοχής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει άμεσα. Η παραμονή της είναι όνειδος για την κοινωνία, τη δημοκρατία, τη χώρα".

Το Μαξίμου σχολιάζοντας το επίμαχο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της αυτούσιο το υλικό ενώ η Κουμουνδούρου επιμένει να μιλά για απόδειξη της προσπάθειας συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος ανέφερε: "Κάποιοι επιμένουν να σκυλεύουν τον πόνο των ανθρώπων με τρόπο ιερόσυλο. Το σαθρό αφήγημα της δήθεν "συγκάλυψης" αποδομείται από την ίδια την εφημερίδα και τον συντάκτη της, αν ο αναγνώστης διαβάσει το κείμενο του ρεπορτάζ. Εκεί ομολογεί ότι όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα έχουν δοθεί από την ΕΛΑΣ στη δικαιοσύνη".

Σε ανακοίνωση της η Διεύθυνση εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας δηλώνει πως έστειλε τα ηλεκτρονικά αρχεία στο Γ Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Λάρισας και πως δεν πραγματοποιήθηκε απομαγνητοφώνηση για την εν λόγω υπόθεση από την υπηρεσία.

