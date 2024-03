Πολιτική

Οργή Μαρινάκη για την πρόταση Κασσελάκη: Είναι υπονομευτής του πολιτεύματος

Τι ανέφερε σε ανάρτηση - απάντησή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθειά του να ξεπεράσει το έτερο φερέφωνο της απόπειρας αποσταθεροποίησης της χώρας, με τη σημερινή ανάρτησή του, πέρασε σε άλλη "πίστα" και έγινε συνειδητός υπονομευτής του Πολιτεύματος», επισημαίνει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην έκκληση του κ. Κασσελάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές με διεθνή τοποτήρηση.

«Είναι αδιανόητο, 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα, ο αρχηγός του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να προσβάλλει τόσο βάναυσα τη λαϊκή βούληση και να παρουσιάζει την Ελλάδα ως τριτοκοσμική χώρα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε ούτε μισή σπιθαμή αμφισβήτησης της Δημοκρατίας μας στους υπονομευτές της και τους υποκινητές τους», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης σε δική του ανάρτηση, κι εκείνη μέσω των social media.

