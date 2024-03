Πολιτική

Τέμπη: Πολιτική κόντρα από άρθρο για “μονταζιέρα” σε διάλογο του σταθμάρχη

Για παραπλανητικό τίτλο και δημοσίευμα που “αυτοαναιρείται” κάνει λόγο το Μαξίμου, που μιλά για “εργαλειοποίηση” του ανθρώπινου πόνου. Διάψευση από την Αστυνομία. Τι ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε άλλα κόμματα.

-

Οξείες κυβερνητικές αντιδράσεις και πολιτική σύγκρουση προκαλεί δημοσίευμα της εφημερίδας «Το βήμα» στο οποίο υποστηρίζεται ότι υπήρξε «Αλλοίωση συνομιλιών του σταθμάρχη, που “ξεριζώθηκαν” παράνομα από το σύστημα καταγραφών επικοινωνιών του ΟΣΕ, λίγες μόλις ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη», επικαλούμενο ανάλυση τεσσάρων συγκεκριμένων λέξεων του επίμαχου διαλόγου τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι παρουσιάζει «νεότερα έγγραφα των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.» στα οποία προκύπτει , όπως αναφέρει το δημοσίευμα πως η υπόδειξη του σταθμάρχη για αναχώρηση τρένου προς την «υποτιθέμενη λάθος πορεία» δεν αφορούσε τη μοιραία αμαξοστοιχία -όπως παρουσιάστηκε την 1η Μαρτίου σε ηχητικό ντοκουμέντο- αλλά εκείνη τοπικού συρμού που κινήθηκε κανονικά.

«Τα ερωτήματα μεγεθύνονται αφού στελέχη του ΟΣΕ είχαν αναφέρει ότι παρέδωσαν στην τροχαία Λάρισας τις σχετικές μαγνητοφωνήσεις τις πρώτες ώρες πριν το ατύχημα. Ωστόσο με βάση νέα έγγραφα διαπιστώνεται ότι αυτές δόθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία στις 3 Μαρτίου, δηλαδή 3 μέρες αργότερα. Ποιος είχε μπει παράνομα στο σύστημα καταγραφών του ΟΣΕ τις πρώτες ώρες μετά το τραγικό συμβάν, ποιοι πήραν τους διαλόγους του σταθμάρχη κι έκαναν συρραφή συνομιλιών, παραποιώντας τους τελικά; Κύριο ζητούμενο είναι ποιος είχε μπει παράνομα στο σύστημα καταγραφών του ΟΣΕ τις πρώτες ώρες μετά το τραγικό συμβάν, ποιοι πήραν τους διαλόγους του σταθμάρχη κι έκαναν συρραφή συνομιλιών, παραποιώντας τους τελικά;», υποστηρίζει ο συντάκτης του άρθρου.

Διαψεύδει το δημοσίευμα η Ελληνική Αστυνομία

Με ανακοίνωση του, σχετικά με το άρθρο, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας «γνωστοποιεί ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σύμφωνα με το οποίο:

Από το αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι με το υπ΄ αριθ. 90111942 έγγραφο από 2-3-2023 απεστάλησαν ηλεκτρονικά αρχεία με καταγραφές συνομιλιών που αφορούν το Ραδιοτηλέφωνο, το Σύστημα GSM-R και της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής του Σ.Σ Λάρισας, εντός φορητής συσκευής αποθήκευσης (USB), από τη Διεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ στο Τμήμα Τροχαίας Λάρισας. Eν συνεχεία προσκομίστηκαν στην προαναφερθείσα αστυνομική Υπηρεσία στις 3-3-2023 και κατασχέθηκαν στις 4-3-2023. Ακολούθως απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας με την υπ΄ αριθ. 1019/21/1-ρια, από 14-3-2023 αναφορά, κατ΄ εκτέλεση της από 9-3-2023 παραγγελίας του Γ Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Λάρισας. Από την Υπηρεσία μας συντάχθηκε η υπ’ αριθ. 3022/21/8623-α΄από 22-3-2023 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στην οποία εξήχθησαν εκατοντάδες αρχεία συνοδευόμενα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά όπως ημερομηνία δημιουργίας, τροποποίησης, μέγεθος και αλφαριθμητικής τους ταυτότητας κ.α.. Σημειώνεται ότι, μεταξύ αυτών των αρχείων, εμπεριέχονται τα ηχητικά αρχεία διαμόρφωσης (.wav) με ονομασίες «CH1_000003e3_443.wav» και «CH1_000003e4_443.wav». Τα εν λόγω αρχεία αποθηκεύτηκαν σε ψηφιακό μέσο σε μορφή παραρτημάτων που συνόδευε τη σχετική έκθεση. Για την εν λόγω υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί και έτερες εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, κατόπιν σχετικών παραγγελιών. Σημειώνεται ότι από την Υπηρεσία μας δεν πραγματοποιήθηκε απομαγνητοφώνηση για την εν λόγω υπόθεση».

Οργισμένες αντιδράσεις από Μαξίμου και ΝΔ

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη αναφέρεται ότι «Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής» αποτελεί δημοσιογραφική κηλίδα στην ιστορική πορεία της, καθώς προβάλλει σενάρια συνωμοσίας γύρω από τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών, που πληγώνει όλους τους Έλληνες. Θα περίμενε κανείς από ένα έγκριτο έντυπο να μη καλλιεργεί ανυπόστατες θεωρίες περί «μονταζιέρας» προκειμένου να αναδειχθεί , υποτίθεται, ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στο τραγικό δυστύχημα. Γιατί ο ρόλος αυτός είναι, δυστυχώς, προφανής και έχει αποδειχθεί από όλα τα έως τώρα στοιχεία. Μαζί, βεβαίως, με μία σειρά και από άλλες πτυχές, τις οποίες ερευνά η δικαιοσύνη. Άλλωστε, αν διαβάσει κανείς με προσοχή το ρεπορτάζ αντιλαμβάνεται ότι και η ίδια η εφημερίδα ουσιαστικά παραδέχεται όχι μόνο ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, όπως ο παραπλανητικός τίτλος αφήνει να εννοηθεί. Αλλά ότι, αντιθέτως η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει διαβιβάσει ακέραιο το σύνολο των ηχητικών καταγραφών του ΟΣΕ στις ανακριτικές αρχές ώστε να διεξάγουν με αποτελεσματικό τρόπο την έρευνα τους για την αναζήτηση της αλήθειας. Σε τέτοιες στιγμές απαιτείται από όλους σεβασμός στην αλήθεια, ειλικρίνεια στο πένθος και εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Δεν έχουν θέση θεωρίες συνωμοσίας, δηλητηριώδεις φήμες και εύκολοι εντυπωσιασμοί. Και σε αυτήν την προσπάθεια σοβαρή ευθύνη έχουν και τα μέσα ενημέρωσης».

«Κάποιοι επιμένουν να σκυλεύουν τον πόνο των ανθρώπων με τρόπο ιερόσυλο. Και αυτό επιβεβαιώνεται, δυστυχώς, για άλλη μια φορά από το σημερινό πρωτοσέλιδο του Βήματος που έρχεται δήθεν να "αποκαλύψει" με καθυστέρηση ενός έτους και 22 ημερών την είδηση που είχαν ήδη παρουσιάσει πέραν της κρατικής ΕΡΤ και πολλά ακόμη ΜΜΕ, από τις 2 Μαρτίου 2023. Το δε σαθρό αφήγημα της δήθεν "συγκάλυψης" αποδομείται από την ίδια την εφημερίδα και τον συντάκτη της, αν ο αναγνώστης διαβάσει το κείμενο του ρεπορτάζ. Εκεί ομολογεί ότι όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα έχουν δοθεί από την ΕΛΑΣ στη δικαιοσύνη και αποτελούν μέρος του προανακριτικού υλικού στη βάση του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Σκυλεύουν τον πόνο των ανθρώπων όσοι θεωρούν ότι ασκούν υπεύθυνη ή δήθεν "αποκαλυπτική" δημοσιογραφία με αυτόν τον τρόπο πάνω σε ένα θέμα που πονάει όλους τους Έλληνες. Και συσκοτίζουν αντί να διαφωτίζουν. Το μυαλό και η καρδιά μας παραμένουν σταθερά στις οικογένειες των θυμάτων και στην ανάγκη και ηθική υποχρέωση που όλοι νιώθουμε για πλήρη διαλεύκανση, δικαίωση και απόδοση ευθυνών από τη δικαιοσύνη», αναφέρει ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει σε ανακοίνωση της «Η δήθεν φοβερή αποκάλυψη του Βήματος της Κυριακής την οποία «έντυσε» με τον παραπλανητικό και ψευδή τίτλο περί μονταζιέρας και συγκάλυψης, έχει γίνει από τις 4 Μαρτίου του 2023 από την κρατική ΕΡΤ και πολλά ακόμα μέσα. Η αστυνομία απάντησε, ξεκαθαρίζοντας ότι όλο το ηχητικό υλικό δόθηκε αυτούσιο και χωρίς απομαγνητοφώνηση στις εισαγγελικές αρχές από την πρώτη στιγμή. Αυτό ακριβώς το υλικό είναι που αποτελεί και τη βάση της έρευνας και των διώξεων που έχουν ήδη ασκηθεί από τη Δικαιοσύνη. Ενώ κομμάτια αυτού του υλικού έχουν παίξει και στα μέσα του ομίλου που τροφοδοτεί μέσω fake news σενάρια συνωμοσίας για μια υπόθεση που έχει πληγώσει κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα! Η τακτική των παραπλανητικών τίτλων για δημιουργία εντυπώσεων είναι άκρως επικίνδυνη, όταν δε τη χρησιμοποιούν κάποιοι στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων καταντά άθλια».

«Πυρ ομαδόν» από κόμματα κατά της Κυβέρνησης

Ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα βέλη του προς το Μαξίμου, αναφέροντας σε ανακοίνωση του τα εξής:

«Αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες δημοσιεύονται σήμερα στο Βήμα της Κυριακής. Ούτε ο πιο νοσηρός νους δεν θα μπορούσε να συλλάβει ένα τέτοιο σενάριο κι όσο κι αν προσπάθησε ο κύριος Π. Μαρινάκης να "πετάξει την μπάλα στην εξέδρα" (για ακόμη μία φορά), παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για τα παραποιημένα στοιχεία. Άλλωστε, και ο ίδιος -εκών ή άκων- ουσιαστικά επιβεβαίωσε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να κλείνει τα μάτια. Κάνει πως δεν ξέρει τίποτα ούτε για τα μπαζώματα, ούτε για τις μονταζιέρες. Κάνει πως δεν βλέπει τις ευθύνες των Υπουργών και των στελεχών της, ενώ την ίδια ώρα κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ πως υποκινεί τη βία. Το δημοσίευμα της εφημερίδας παρουσιάζει στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που αποδεικνύουν ότι υπήρξε «συρραφή» συνομιλιών, με προφανή σκοπό την ενίσχυση του κυβερνητικού αφηγήματος για ανθρώπινο μόνο λάθος. Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση των δήθεν αρίστων είναι αμείλικτα:

Ποιος, πότε και με ποιου εντολή έκανε συρραφή φράσεων (μοντάζ) από διαδοχικές συνομιλίες που είχε τη νύχτα του δυστυχήματος ο σταθμάρχης με δύο διαφορετικούς μηχανοδηγούς, ώστε να φαίνεται ότι η τραγωδία των Τεμπών προκλήθηκε αποκλειστικά από ανθρώπινο λάθος; Ποιος, πότε και με ποιου εντολή αλλοίωσε και παραποίησε αποδεικτικά στοιχεία, με σκοπό την απόκρυψη των κυβερνητικών ευθυνών και την παραπλάνηση των πολιτών;

Είναι πλέον σαφές ότι σ' αυτή την υπόθεση η “κηλίδα”, που αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι τα δημοσιεύματα, αλλά οι πολλαπλές προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματος με κυβερνητική εντολή.

ΥΓ: Πώς και με ποια διαδικασία η κυβέρνηση έλαβε γνώση μη προσβάσιμων στοιχείων της ποινικής δικογραφίας;».

Σε ανάρτηση της, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά γράφει «Από τις μπετονιέρες στις μονταζιέρες! Οι σημερινές σοκαριστικές αποκαλύψεις από το Βήμα της Κυριακής για τη συρραφή λέξεων στα ηχητικά της μοιραίας νύχτας των Τεμπών επιβεβαιώνουν ότι εξ αρχής στήθηκε το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους για να ακολουθήσει η επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει τώρα χωρίς υπεκφυγές».

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει πως «Άλλη μια επιβεβαίωση του νοσηρού μοτίβου της κυβέρνησης “συγκαλυψη, διαφθορά και ατιμωρησία” προκύπτει από το δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας “Το Βήμα”. Είναι ανατριχιαστικές και εξοργιστικές οι αποκαλύψεις της εφημερίδας ότι λίγες ώρες μετά την τραγωδία κάποιοι μπήκαν στον ΟΣΕ, αφαίρεσαν παράνομα τα ηχητικά των συνομιλιών του σταθμάρχη, έκαναν κοπτοραπτική και διέρρευσαν τους αλλοιωμένους διαλόγους στα μέσα ενημέρωσης για να στηρίξουν το κυβερνητικό αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους και μόνο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η καταγγελλόμενη λαθροχειρία έφτασε με στικάκι στην ΕΛ.ΑΣ. στις 3 Μαρτίου 2023 από υπάλληλο του ΟΣΕ χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, την οποία όμως υψηλόβαθμο στέλεχος του ΟΣΕ περιέγραψε ψευδως στην εξεταστική επιτροπή ότι έλαβε χώρα. Η συγκάλυψη της αλήθειας για το έγκλημα στα Τέμπη ήταν από την αρχή η μόνη έγνοια της κυβέρνησης. Οι μάσκες πέφτουν καθημερινά. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής -όπως πρώτο κατέθεσε τεκμηριωμένη πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας-, θα συνεχίσει τον αγώνα για την απόδοση δικαιοσύνης».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρει «Το δημοσίευμα του «Βήματος της Κυριακής», που αναφέρεται σε παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων του εγκλήματος των Τεμπών για να ενισχυθεί από την πρώτη στιγμή η κυβερνητική θεωρία του «ανθρώπινου λάθους», παραπέμπει ευθέως σε μια ακόμη προσπάθεια συγκάλυψης. Τα ερωτήματα για το πως, από ποιους και με ποιων εντολή έγινε αυτή η παραποίηση, αλλά και πως έφτασαν στα χέρια των «μοντέρ» τα συγκεκριμένα στοιχεία απαιτούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις. Καμία απόπειρα συγκάλυψης δεν πρόκειται να εμποδίσει την αλήθεια να έρθει στο φως».

«Η συγκάλυψη που επιχειρεί η κυβέρνηση για το έγκλημα των Τεμπών έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Το σημερινό δημοσίευμα του Βήματος για την κοπτοραπτική στις απομαγνητοφωνήσεις του σταθμάρχη της Λάρισας με οδηγούς διαφορετικών τρένων, ώστε να ενισχυθεί το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης περί αποκλειστικά «ανθρώπινου λάθους», σοκάρει. Πρόκειται για απύθμενο θράσος. Παράλληλα έχει ξεκινήσει από χτες βράδυ μία επιχείρηση αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα κυβερνητικά στελέχη με δηλώσεις και διαρροές, ακολουθώντας τα τυπικά βήματα των επικοινωνιακών εγχειριδίων περί gaslighting. Η μονταρισμένη συνομιλία δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα την 1η Μαρτίου του 2023 και ώρα 22:11. Η αστυνομία παρέλαβε τις συνομιλίες την επόμενη μέρα. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι: 1) Ποιος είχε πρόσβαση στα ηχογραφημένα αρχεία; 2) Ποιος έκανε το μοντάζ των ηχογραφημένων συνομιλιών την επόμενη μέρα από το δυστύχημα (1/3/2023); 3) Ποιος διέρρευσε σε ιστοσελίδα το παραποιημένο ηχητικό; Συγκάλυψη τέλος. Το δίκιο θα νικήσει», αναφέρει ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Απάντηση μέσω κυβερνητικών πηγών στην αντιπολίτευση

Απαντώντας στο ίδιο το άρθρο, όσο και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν:

«Η αλήθεια είναι ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει διαβιβάσει στις ανακριτικές αρχές ακέραιο το σύνολο των ηχητικών καταγραφών του ΟΣΕ από τις 02/03/2023. Επομένως η Δικαιοσύνη έχει στα χέρια της αυτούσιο το υλικό ώστε να διεξάγει με αποτελεσματικό τρόπο την έρευνά της για την αναζήτηση της αλήθειας. Το γεγονός της μη αλλοίωσης αναγνωρίζεται άλλωστε και στο ίδιο το δημοσίευμα του Βήματος παρά τον παραπλανητικό του τίτλο. Η απόδειξη ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια κρατικής «μονταζιέρας» είναι το γεγονός ότι πολλά μέσα ενημέρωσης (μεταξύ αυτών και η δημόσια ΕΡΤ) παρουσίασαν ρεπορτάζ ένα χρόνο πριν, δηλαδή στις 04/03/2023, στα οποία αναφέρονταν ότι στις συνομιλίες που δημοσιοποιήθηκαν υπήρχε και άλλο πρόσωπο. Σχετικά με τη διάσταση του «ανθρώπινου λάθους», κανείς δεν την αμφισβητεί, καθώς ο ίδιος ο σταθμάρχης επίσημα έχει αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Συνεπώς ο ίδιος έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη «ανθρώπινου λάθους». Από κει και πέρα η Δικαιοσύνη ερευνά όλες τις υπόλοιπες πτυχές του τραγικού δυστυχήματος. Ποιος είναι ο λόγος που η συγκεκριμένη εφημερίδα ανοίγει ένα τέτοιο θέμα, ενώ όλες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει γύρω από αυτό; Είναι προφανές πλέον, ότι η προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου, με τη δημιουργία εντυπώσεων που στηρίζεται πάνω σε ένα de facto ψέμα έχει ως στόχο την αποσταθεροποίηση και την επιστροφή της χώρας στην περίοδο της τοξικότητας και του μίσους. Αυτή η προσπάθεια δεν θα περάσει. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει αμερόληπτα και αντικειμενικά τη δουλειά της».